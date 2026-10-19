Fede Vigevani agota sus dulces Friks en menos de 24 horas; ¿cuándo habrá más en tiendas?

Fede Vigevani es uno de los creadores de contenido más populares entre los jóvenes y recientemente sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de sus propios dulces, llamados Friks, los cuales ya han despertado el interés de miles de personas en México.

Desde que se anunció su llegada a las tiendas, muchos fans del youtuber comenzaron a buscarlos para conocer sus sabores y probar las gomitas que creó en colaboración con una famosa marca de dulces.

Dulces Friks de Fede Vigevani. @fedevigevani

Sin embargo, conseguir una bolsa no ha sido tan sencillo como algunos esperaban. En redes sociales, varios seguidores han comentado que visitaron diferentes establecimientos sin encontrar el producto, mientras que otros lograron comprar varias bolsas.

Fede Vigevani confirma que sus dulces Friks se agotaron

El pasado 15 de octubre, las gomitas Friks llegaron a las tiendas OXXO de México. Aunque apenas llevan unos días a la venta, su popularidad ha provocado que en distintas sucursales ya no haya bolsas disponibles.

Fue el propio Fede Vigevani quien dio a conocer que las primeras unidades se vendieron mucho más rápido de lo esperado, situación que lo tomó por sorpresa.

IG: Friksdulces

A través de un mensaje en sus redes sociales, el youtuber compartió su emoción por el apoyo que recibió de sus seguidores, quienes acudieron a comprar los dulces desde el primer día.

“Los Friks están agotados en todo México. No lo puedo creer. Agotados en menos de veinticuatro horas”, dijo.

A pesar de lo que comentó el influencer, esto no quiere decir que sea imposible conseguirlos en todo el país. Algunas sucursales todavía podrían contar con unidades, mientras que otras no han recibido suficientes bolsas para cubrir la demanda.

¿Cuándo volverán a surtir los dulces Friks?

Para quienes todavía no han podido probar las gomitas, hay buenas noticias. Fede Vigevani aseguró que su equipo ya realizó nuevos envíos para que los establecimientos puedan contar con más producto durante esta semana.

El creador de contenido también reconoció que muchos de sus fans han tenido dificultades para encontrar los dulces, por lo que les pidió tener paciencia mientras llegan las siguientes entregas.

“Sé que mucha gente no los encontró, pero créanme que ya mandamos enseguida muchas cajas nuevas a todos los OXXO”, señaló. “Esta semana ya van a llegar”.

De cumplirse lo anunciado por el youtuber, las nuevas bolsas podrían comenzar a aparecer en diferentes sucursales antes del viernes 23 de octubre.

¿Cuánto cuestan los dulces Friks de Fede Vigevani?

Además de llamar la atención por ser un producto del famoso youtuber, las gomitas han despertado curiosidad por sus sabores y su precio.

Friks es una colaboración con Warheads, marca estadounidense conocida por sus dulces ácidos. Las bolsas tienen una presentación de 80 gramos y su costo aproximado en tiendas va de los 35 a los 45 pesos, dependiendo del establecimiento.

Dulces Friks de Fede Vigevani. @fedevigevani

Por ahora, existen dos versiones que se pueden distinguir por el color de sus empaques:

Arcoíris Pop: tiene una bolsa multicolor e incluye gomitas con sabores frutales y un toque ácido.

Presentación azul: se caracteriza por su empaque en tonos azules y está relacionada con sabores como mora azul o sandía azul.