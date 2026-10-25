Wendy Guevara explica por qué no asistió al sepelio de la mamá de Kimberly La Más Preciosa

Wendy Guevara y Kimberly Irene, conocida como Kimberly La Más Preciosa, mantuvieron una amistad muy cercana. Pese al distanciamiento público que protagonizaron durante los últimos meses, Wendy le envió un mensaje de apoyo a Kimberly tras la muerte de su mamá.

Además de expresar sus condolencias por el fallecimiento de doña Martha, la integrante de Las Perdidas explicó por qué no podrá acompañar a su antigua amiga durante el sepelio, pese al cariño que aún siente por ella.

¿Por qué Wendy Guevara no asistirá al sepelio de la mamá de Kimberly La Más Preciosa?

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Wendy Guevara habló sobre la situación que vive Kimberly. Aunque ambas mantienen una relación distante desde hace varios meses, la influencer le reiteró su apoyo ante la pérdida.

Wendy explicó que sus compromisos laborales le impedirán asistir al funeral de doña Martha. La influencer tiene programado un viaje a Colombia junto a Paola Suárez, mientras que Karina Torres también tiene actividades profesionales fuera de México.

Yo me tengo que ir a trabajar, Paola también, Karina está también trabajando. Tiene dos fechas Kari y está ensayando y se va a ir a Costa Rica y creo que a Chile, no recuerdo bien, comentó Wendy.

La creadora de contenido señaló que sus responsabilidades laborales ya estaban programadas, por lo que no podría modificar sus planes para acudir al sepelio. También explicó que le hizo saber a Kimberly cuánto lamentaba su ausencia.

Gorda, tú sabes que yo me tengo que ir a trabajar, me siento muy mal”, relató la influencer, quien agregó que también le dijo: 'Hermana, oye, yo quisiera estar ahí contigo, tú sabes que estoy en la chamba'.

Pese a que no podrá acompañarla en persona, Wendy dejó claro que la distancia física no significa que haya desaparecido el cariño por quien fue una de sus amigas más cercanas. Además, compartió la respuesta que recibió de Kimberly.

No te preocupes, nada más te hablo para avisarte porque me siento muy mal y te quiero mucho, le habría dicho Kimberly, a lo que Wendy contestó: 'Gorda, yo también te quiero mucho y tú sabes que cuentas conmigo para todo'.

¿Wendy Guevara y Kimberly La Más Preciosa siguen distanciadas?

La amistad entre Wendy Guevara y Kimberly La Más Preciosa atravesó una etapa complicada durante 2026. Las diferencias entre ambas se hicieron públicas y dieron lugar a declaraciones sobre los motivos que provocaron su alejamiento.

En julio, Wendy habló sobre la situación y explicó que su relación con Kimberly había cambiado después de varios desacuerdos.

Yo no tengo nada en contra de Kim y la quise mucho, pero yo me alejé de ella por algo que sucedió hace mucho, declaró Wendy Guevara.

El mensaje de apoyo que Wendy envió a Kimberly tras la muerte de su mamá muestra que, pese a las diferencias, conserva cariño por ella. Sin embargo, este acercamiento no significa necesariamente que hayan retomado la amistad en los mismos términos de antes.

Hasta el momento, no existe una confirmación pública de una reconciliación definitiva. Lo que sí quedó de manifiesto en las declaraciones de Wendy es su disposición para apoyar a Kimberly durante este momento difícil, a pesar de que no podrá acompañarla físicamente durante el sepelio.

¿Qué se sabe de la muerte de doña Martha, mamá de Kimberly La Más Preciosa?

Kimberly Irene confirmó la muerte de su madre, doña Martha, mediante una publicación en redes sociales durante la madrugada del 24 de octubre de 2026. En su mensaje, la influencer expresó el dolor que le provoca la pérdida y recordó el cariño que siempre sintió por ella.

Madre, hoy te fuiste de este mundo, pero nunca de mi corazón, escribió Kimberly en su despedida.

La madre de la creadora de contenido permaneció hospitalizada durante varias semanas debido a distintas complicaciones de salud. Según las declaraciones de Wendy, doña Martha padecía demencia y problemas renales, además de haber perdido la vista.

Kimberly dejó el reality El Sultanato, cuyas grabaciones se realizaban en Miami, para regresar a León, Guanajuato, el 16 de octubre y permanecer cerca de su madre durante los últimos días de su vida.

Tras conocerse el fallecimiento, distintas figuras del espectáculo expresaron sus condolencias a Kimberly. Entre ellas destacó Wendy Guevara, quien le reiteró su cariño pese al distanciamiento que ambas habían mantenido.

La muerte de doña Martha representa un momento doloroso para Kimberly y su familia. En medio de esta pérdida, los mensajes de apoyo de sus amistades y de sus seguidores pueden convertirse en una muestra de compañía durante el duelo. Aunque Wendy no podrá asistir al sepelio por sus compromisos laborales, sus palabras dejan claro que mantiene la disposición de apoyar a Kimberly en este momento difícil.