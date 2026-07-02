Ana Carla Sinclair reacciona a demanda: "Este no es el Gabriel del que yo me enamoré"

La tensión entre Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair continúa escalando tras las recientes declaraciones de la cantante, quien sostiene que el actor habría negado su relación sentimental y le habría sido infiel con Colibrí Jiménez. Ante la posibilidad de una acción legal por parte del actor, Sinclair reaccionó públicamente y aseguró sentirse decepcionada por la situación.

¿Cuál es la postura de Ana Carla Sinclair ante la demanda?

En entrevista para el programa Sale el Sol, Ana Carla Sinclair calificó como un “golpe bajo” la intención de Gabriel Soto de proceder legalmente en su contra. La cantante afirmó que no cuenta con el tiempo ni los recursos necesarios para enfrentar un proceso judicial, además de señalar que la situación ha afectado su estabilidad emocional.

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Ella explicó que fue fiel a Gabriel Soto incluso cuando no se encontraba en el país, asegurando que siempre le fue leal. Señaló que él solía decirle que era “el amor de su vida”, y negó haberse aprovechado de la relación para ganar notoriedad, manteniendo su postura de que se trató de una relación privada, pero no secreta.

Además, Sinclair afirmó que Colibrí Jiménez le realizó un chequeo de química sanguínea y le brindó un tratamiento. También mencionó que se sentía objeto de burlas por parte de ella debido a su relación con Gabriel. La cantante expresó su sorpresa ante el hecho de que el actor negara su vínculo sentimental, y aseguró que incluso Colibrí les envió una postal durante Año Nuevo.

Asimismo, sostuvo que Gabriel Soto “jugaba un doble juego” y que nunca le agradó la relación que él mantenía con Colibrí. Finalmente, señaló que su intuición no estaba equivocada, al considerar que ambos ya sostenían una relación desde antes, ya que poco después de haber terminado con el actor ellos formalizaron su noviazgo.

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Que triste eso, no tengo ni tiempo ni recursos para estar haciendo esas demandas, mi paz no es negociable. La verdad no entiendo como quiere demandar a una persona que lo apoyó tanto, que estuvo con él en las buenas y en las malas, y que estoy sola con mi hijo. En qué momento voy a tener tiempo de estar pagando abogados, con qué recursos, con qué energía, con qué cara. Estoy como bastante decepcionada, este no es el Gabriel del que yo me enamoré”, dijo.

Sinclair también reiteró que, a su parecer, existió una infidelidad por parte del actor con Colibrí Jiménez, quien habría fungido como terapeuta de ambos. Asimismo, aseguró tener pruebas que respaldan su versión de los hechos.

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¿Por qué Gabriel Soto planea emprender acciones legales?

Por su parte, Gabriel Soto ha reconocido haber mantenido una relación con Sinclair, aunque negó haber sido infiel. El actor señaló que la razón por la que no hizo pública dicha relación fue porque no se sentía preparado y porque la cantante atravesaba un proceso de divorcio.

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Soto afirmó que ya se encuentra asesorado legalmente para proceder con una demanda por presunta difamación y uso indebido de imagen, argumentando que se han difundido fotografías y declaraciones sin su consentimiento.

El actor también declaró que considera grave la narrativa que se ha construido en torno a su vida personal y aseguró que está dispuesto a llevar el proceso legal hasta las últimas consecuencias.

¿Cómo se originó la controversia?

La polémica surgió luego de que Ana Carla Sinclair asegurara públicamente que su relación con el actor estuvo marcada por una supuesta infidelidad. Estas declaraciones generaron una respuesta inmediata de Soto, quien negó dichas acusaciones y anunció posibles acciones legales.

Desde entonces, ambos han mantenido versiones opuestas, lo que ha intensificado la atención mediática en torno a su historia.