Gabriel Soto anuncia demanda contra Ana Carla Sinclair por presunta difamación

La controversia en torno a la vida sentimental de Gabriel Soto continúa dando de qué hablar. Luego de hacer público su romance con la chef Colibrí Jiménez, el actor respondió a las declaraciones de la cantante Ana Carla Sinclair, quien aseguró que él le fue infiel durante la relación que sostuvieron.

Ante estas acusaciones, el protagonista de telenovelas afirmó que recurrirá a la vía legal al considerar que las declaraciones han afectado su imagen y reputación.

Foto: Especial

¿Por qué Gabriel Soto llevará el caso a los tribunales?

Durante un encuentro con los medios, Gabriel Soto rechazó las versiones que lo señalan por una presunta infidelidad y aseguró que las declaraciones de Ana Carla Sinclair forman parte de una narrativa que, según él, busca perjudicar tanto su imagen como la de su actual pareja.

El actor explicó que ya consultó el tema con su equipo legal y adelantó que presentará una demanda por presunta difamación. Además, señaló que también procederá por el supuesto uso indebido de su imagen, al asegurar que se difundieron fotografías sin su autorización.

Soto sostuvo que buscará que el asunto se resuelva por la vía jurídica, convencido de que las acusaciones carecen de fundamento.

¿Qué dijo el actor sobre su relación con Ana Carla Sinclair?

Gabriel Soto aseguró que su romance con la cantante se mantuvo en privado porque, en ese momento, no se sentía preparado para hacerlo público.

Asimismo, explicó que Sinclair continúa legalmente casada con el padre de su hijo, aunque se encuentra separada, y afirmó que hacer pública la relación habría podido ocasionarle complicaciones relacionadas con su proceso de divorcio y temas de manutención.

Foto: Especial

¿Qué declaró Ana Carla Sinclair?

La cantante ha sostenido que apostó por la relación con Gabriel Soto pese a la polémica que suele rodear al actor, ya que consideraba que se trataba de un vínculo serio. Incluso, aseguró que ambos llegaron a convivir con sus respectivas familias.

No obstante, relató que la relación terminó a principios de junio, pocas semanas antes de que el actor confirmara públicamente su noviazgo con Colibrí Jiménez.

En entrevista con el periodista Gabo Cuevas, Sinclair comparó el comportamiento sentimental del actor con el término en inglés monkey branching, una expresión utilizada para describir a quienes inician una nueva relación sin haber cerrado completamente la anterior.

Foto: Instagram lasinclair y gabrielsoto

Según la cantante, considera que ese tipo de conductas no favorecen un proceso emocional saludable y que es importante dar tiempo al cierre de cada etapa antes de comenzar otra relación.

Ahora, las versiones de ambas partes han escalado al terreno legal, luego de que el actor confirmara que buscará defender su reputación mediante una demanda.