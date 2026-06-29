Ana Carla Sinclair contradice a Gabriel Soto; asegura que sí tuvieron una relación formal

Después de que Gabriel Soto confirmara públicamente su relación con Colibrí Jiménez, la cantante Ana Carla Sinclair decidió contar su versión de los hechos y aseguró que el actor no dijo la verdad al describir el romance que ambos mantuvieron.

De acuerdo con la intérprete, su relación se extendió por cerca de un año y medio y no solo convivían de manera constante, sino que incluso sus respectivas familias formaban parte de esa dinámica, además de sus amigos. Además, señaló que hablaban frecuentemente sobre los planes que tenían para construir un futuro juntos.

Foto: Especial

¿Por qué Ana Carla Sinclair desmintió a Gabriel Soto?

La cantante explicó que le sorprendió escuchar al actor afirmar que entre ellos no existió una relación formal. Según su versión, la situación era muy distinta, pues compartían reuniones familiares, él convivía con su hijo y ambos proyectaban una vida en pareja.

Por esa razón, aseguró que las declaraciones de Gabriel Soto no reflejan lo que realmente vivieron durante el tiempo que estuvieron juntos.

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¿Qué dijo sobre Colibrí Jiménez y el inicio de su relación con el actor?

Uno de los temas que más llamó la atención fue el relacionado con Colibrí Jiménez. Ana Carla afirmó que la ahora pareja de Gabriel Soto, comenzó colaborando con ellos como nutrióloga y posteriormente también intervino como terapeuta de Gabriel.

A mí me decía que yo era el amor de su vida, que era su novia y que estábamos construyendo un proyecto como pareja. Terminamos apenas una semana antes de que diera esas declaraciones en las que aseguró que yo solo era una amiga."

Foto: Instagram gabrielsoto

La cantante considera que entre ambos ya existía un acercamiento sentimental desde varios meses antes de que hicieran público su romance, por lo que cuestionó la ética profesional de Jiménez.

Asimismo, relató que la relación terminó el 1 de junio y que pocos días después comenzaron a circular imágenes de Gabriel Soto junto a Colibrí en un gimnasio, situación que reforzó sus sospechas de que la relación entre ellos habría iniciado antes de la ruptura.

¿Cómo describió Ana Carla su relación con Gabriel Soto?

Sinclair aseguró que durante su noviazgo apoyó al actor en momentos complicados, incluyendo una hospitalización, pues confiaba en que atravesaba un proceso de cambios personales.

¿Qué respondió Gabriel Soto a las acusaciones?

Antes de que Ana Carla hiciera públicas sus declaraciones, Gabriel Soto confirmó que actualmente mantiene una relación con Colibrí Jiménez y aseguró que vive un momento muy feliz, además de revelar que sus hijas ya conocen a su nueva pareja.

Respecto a Ana Carla, reconoció que salieron durante un tiempo, pero negó que hubiera existido el nivel de compromiso que ella describe.

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Asimismo, rechazó que su romance con Colibrí hubiera comenzado mientras seguía con Ana Carla y pidió que no se especulara sobre las fechas de sus relaciones, al asegurar que solo las personas involucradas conocen lo que realmente ocurrió.

¿Qué decisión tomó Ana Carla para cerrar este capítulo?

Como parte del proceso para dejar atrás esta etapa de su vida, Ana Carla Sinclair reveló que ya comenzó a eliminar el tatuaje con el símbolo de infinito que ambos se realizaron cuando eran pareja.

La cantante aseguró que su intención es dar vuelta a la página y continuar con su vida, luego de hacer públicas las experiencias que vivió durante su relación con Gabriel Soto.