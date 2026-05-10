Altair Jarabo deslumbra en los Premios Platino con vestido mexicano

La alfombra roja de los Premios Platino Xcaret no solo reunió a algunas de las figuras más importantes del cine y la televisión iberoamericana. También se convirtió en un escaparate de moda, diseño y representación mexicana, donde Altair Jarabo llamó la atención con un vestido de gala firmado por el diseñador mexicano Juan Worley.

La actriz compartió en redes sociales parte de su experiencia durante su visita a Hotel Xcaret Arte, en el marco de la XIII edición de los Premios Platino, ceremonia que este año se celebró en la Riviera Maya y reconoció a producciones de distintos países de Iberoamérica.

En su publicación, Jarabo describió el hotel como “una obra de arte literalmente” y “una carta de amor a México”, una frase que funciona como resumen de su paso por el evento: una noche en la que coincidieron el cine, el turismo de lujo, la moda nacional y la imagen cultural del país.

Altair Jarabo apuesta por un vestido mexicano en una noche de gala

Para la ocasión, Altair Jarabo eligió un vestido de pedrería con silueta ceñida, escote strapless y guantes largos integrados, una elección que reforzó el tono clásico y elegante de la noche. El diseño estuvo firmado por Juan Worley, creador mexicano, mientras que el estilismo corrió a cargo de Álvaro Montaño.

La actriz completó el look con aretes de A.C. Jewelry, clutch de Jimmy Choo y zapatos Christian Louboutin, según los créditos que ella misma compartió en su publicación. La combinación apostó por una estética de brillo, estructura y sofisticación, en sintonía con el ambiente de gala de los premios.

Altair Jarabo en Premios Platino Especial

Los Premios Platino Xcaret reunieron al talento iberoamericano en México

La XIII edición de los Premios Platino tuvo como sede la Riviera Maya y reconoció a lo más destacado del cine y las series iberoamericanas. Entre las producciones ganadoras de la noche estuvieron O Agente Secreto, de Brasil, que obtuvo el premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, y El Eternauta, producción argentina de Netflix, que destacó dentro de las categorías de televisión.

La ceremonia también tuvo presencia mexicana, con Paulina Gaitán reconocida por su trabajo en Las Muertas, mientras que Guillermo Francella recibió el Premio Platino de Honor por su trayectoria.

Hotel Xcaret Arte, el escenario que Altair Jarabo llamó “carta de amor a México”

Otro de los elementos que destacó en la publicación de Altair Jarabo fue su referencia a Hotel Xcaret Arte, espacio que describió como una experiencia memorable durante su visita a la Riviera Maya.

La actriz señaló que el hotel, recomendado por La Liste, hizo que la noche fuera “más memorable y bella aún”.