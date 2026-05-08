"El eternauta" gana sus primeros cinco Premios Platino

XCARET.— La producción argentina El eternauta, basada en la novela gráfica homónima publicada entre 1957 y 1959, se alzó la mañana de ayer con cinco Premios Platino de los 13 por los que está nominada.

En el marco de una ceremonia previa a la gala de los Platino que se llevará a cabo mañana, los organizadores de los premios que celebran las mejores producciones iberoamericanas entregaron 21 galardones que no serán televisados y que reconocieron a El eternauta con las preseas a Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en una Miniserie o Teleserie, para el actor uruguayo César Troncoso y para la argentina Andrea Pietra, respectivamente; Mejor Dirección de Montaje para Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow, así como Mejores Efectos especiales y Mejor Música Original.

Más allá de que hay un público internacional que reaccionó a la serie y que la vio, el público argentino con esta cosa intensa que tienen ellos de barra brava que son, los mensajes recibidos fueron impresionantes: hubo gente que me pedía saludos, gente que me pedía sexo, no fueron muchos, pero me lo ofrecieron un par de personas, y cosas de ese tipo. Yo había tenido algún éxito relativo, pero esto (El eternauta), superó ampliamente mis expectativas”, contó César Troncoso a Excélsior con respecto a lo más loco que ha vivido tras el éxito de la serie, disponible en Netflix y que va para la segunda temporada.

César Troncoso, de "El eternauta" Cortesía Premios Platino

La producción española Anatomía de un instante, que analiza el intento de golpe de Estado de 1981, se alzó con tres Platino: Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie, Mejor Dirección de Sonido y Mejor Diseño de vestuario.

La producción brasileña El agente secreto, de Kleber Mendoça, que contendió al Oscar hace unos meses, obtuvo tres preseas: Mejor Música Original, Mejor Dirección de Montaje y Mejor Dirección de Arte.

Andrea Pietra, de "El eternauta" Cortesía Premios Platino

Por su parte, la película española Sirat, de Oliver Laxe, que también contendió por el Oscar a Mejor Película Internacional, se alzó con tres Platino: Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Sonido y Mejores Efectos Especiales.

La argentina Belén se alzó con el Premio al Cine y Educación en Valores para Dolores Fonzi y Leticia Cristi, productoras, así como el Platino a Mejor Interpretación Femenina de Reparto para Camila Plaate.

El actor español Álvaro Cervantes se llevó el Platino a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por la cinta Sorda y Helena Sanchís el Platino a Mejor Diseño de Vestuario por La cena. La cinta El cautivo recibió el Premio Platino a Mejor Maquillaje y Peluquería.

La serie argentina Menem obtuvo el Platino a Mejor Maquillaje y Peluquería en una Miniserie o Teleserie.