¿Indirecta para Nodal? Cazzu habla de violencia y soledad en la maternidad

Las redes sociales volvieron a encenderse luego de que Cazzu compartiera un emotivo mensaje durante uno de sus conciertos, el cual muchos de sus seguidores interpretaron como una posible indirecta para Christian Nodal.

La cantante se presentó este domingo en Texas como parte de su gira Latinaje, donde aprovechó la celebración del Día de las Madres para hablar sobre lo difícil que puede llegar a ser la maternidad. Sus palabras llamaron la atención porque llegan justo después de que Nodal mostrara en redes sociales la habitación que preparó para su hija Inti en la casa que comparte con Ángela Aguilar.

Foto: Instagram cazzu

Frente a sus fans, expresó que muchas mujeres viven la maternidad desde escenarios complicados y dolorosos.

La maternidad puede ser un momento muy puro, doloroso, complejo. Creo que siempre se espera lo mejor de nosotras y en muchas ocasiones, muchas de nosotras maternamos con mucho dolor, con mucha soledad, con ausencia, con injusticia, con violencia, con agresiones”, dijo la cantante.

La declaración rápidamente se viralizó, especialmente porque desde hace semanas circulan rumores sobre presuntos problemas legales entre ambos artistas relacionados con la convivencia y custodia de su hija Inti.

Foto: Instagram cazzu

Además, Cazzu dejó otra frase que para muchos fue aún más contundente, pues dejó entrever que no puede expresarse completamente sobre la situación que atraviesa.

Yo sé que cuando me dejan sin palabras, las tengo a ustedes”, comentó ante el público, provocando aplausos y reacciones inmediatas en redes sociales.

Aunque la cantante no mencionó directamente a Christian Nodal ni a Ángela Aguilar, sus seguidores aseguran que las palabras no fueron casualidad, especialmente por el momento en el que ocurrieron.

A través de su instagram la artista escribió:

En el día de las madres en varios países de mi Latinoamérica, les deseo con toda mi alma una MATERNIDAD respetada, justa, equitativa y protegida. Una que sea escuchada y no una hazaña imposible. Les deseo amor y contención, interés de quienes las rodea sobre todo si están solas pero si la maternidad que atraviesan es diferente, las abrazo con todo mi amor”.

Las palabras de Cazzu vuelven a colocar su vida personal en el centro de la conversación en redes sociales. Aunque la cantante no mencionó directamente a Nodal en su mensaje sobre la maternidad, el apoyo emocional y la crianza en soledad fue interpretado por muchos seguidores como una reflexión ligada a la etapa que vive actualmente como madre.

Foto: Instagram cazzu

Coronan a "La jefa"

Durante el mismo concierto, A.B. Quintanilla apareció para coronar a la cantante sobre el escenario y dedicarle unas palabras, asegurando que, al igual que su hermana Selena, Cazzu ha logrado tocar el corazón de miles de personas con su música.

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