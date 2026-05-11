Hayley Williams cambia de fecha su concierto en CDMX; cuándo será ahora

El concierto de Hayley Williams en la Ciudad de México cambió de fecha a pocas horas de que iniciara la preventa para fans. La presentación, que originalmente estaba programada para el lunes 23 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional, ahora se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 2026, en el mismo recinto.

La modificación fue anunciada por Ocesa en redes sociales, donde la promotora informó que The Hayley Williams Show se realizará en la nueva fecha. La actualización ya aparece reflejada en Ticketmaster, donde el evento figura para el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Auditorio Nacional.

El cambio ocurre justo antes del inicio de la preventa HW HQ, por lo que los fans que se registraron para obtener acceso deberán revisar sus códigos y detalles en la plataforma de venta.

¿Cuál es la nueva fecha de Hayley Williams en México?

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026

jueves Hora: 19:00 horas

Lugar: Auditorio Nacional , Ciudad de México

, Ciudad de México Gira: The Hayley Williams Show

Invitada especial: Annie DiRusso

Duración aproximada: 2 horas

2 horas Límite de boletos: 4 por persona

El concierto forma parte de la gira por América de la vocalista de Paramore, quien llegará a México después de presentarse en otros países de Latinoamérica.

¿Cuándo será la preventa para fans?

La preventa para fans se mantiene para el martes 12 de mayo a las 10:00 horas, a través de Ticketmaster. De acuerdo con Ocesa, quienes se registraron para la preventa HW HQ podrán utilizar su código para la nueva fecha.

La venta general está programada para el jueves 14 de mayo a las 10:00 horas, según la información disponible en Ticketmaster.

Esto significa que el cambio de día no modifica, hasta ahora, el calendario de venta de boletos. Lo que sí deben revisar los fans es que la fecha correcta del evento sea 26 de noviembre, especialmente si guardaron el enlace original con el 23 de noviembre.

Tras la salida del bajista Jeremy Davis, quedan al frente de Paramore el guitarrista Taylor York y la cantante Hayley Williams. (YouTube)

¿Por qué cambió de fecha el concierto?

Hasta el momento, no se ha detallado públicamente una razón específica para el cambio de fecha. Ocesa solo informó que el concierto ahora se realizará el 26 de noviembre. En estos casos, las modificaciones pueden responder a ajustes de calendario, logística de gira o disponibilidad de recintos, aunque no hay una explicación oficial publicada sobre el motivo.

La fecha original formaba parte del calendario latinoamericano anunciado por Live Nation, donde aparecía la Ciudad de México el 23 de noviembre en el Auditorio Nacional. La gira incluye presentaciones en Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima, México y San Juan.

Hayley Williams llega a México con proyecto solista

Aunque Hayley Williams es conocida mundialmente como vocalista de Paramore, esta fecha forma parte de su etapa solista. La gira The Hayley Williams Show acompaña su proyecto Ego Death at a Bachelorette Party, lanzado en 2025, y marca una nueva serie de conciertos por Norteamérica y Latinoamérica.

La cantante ha construido una carrera paralela fuera de Paramore con discos como Petals for Armor y Flowers for Vases / Descansos, donde explora un sonido más personal, con elementos de pop alternativo, rock, folk y producción más íntima.