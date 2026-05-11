¡Sauron va por el Anillo Único! 'Los Anillos del Poder', temporada 3, ya tiene fecha de estreno

¡Habemus Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder para noviembre! Prime Video confirmó que la serie se estrenará el 11 de noviembre de este año, en donde estaremos avanzando hacia uno de los momentos centrales de la mitología de J.R.R. Tolkien: la guerra entre los elfos y Sauron, y la forja del Anillo Único.

El anuncio fue realizado durante el Amazon Upfront 2026, la presentación anual en la que Amazon MGM Studios adelanta sus principales estrenos, renovaciones y apuestas de contenido. La nueva entrega estará disponible en Prime Video como parte de la membresía de Amazon Prime en más de 240 países y territorios.

La serie, ambientada miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, regresará con una historia situada varios años después del final de la segunda temporada. De acuerdo con Amazon, la tercera temporada transcurre en el punto más intenso de la guerra entre los elfos y Sauron.

La tercera temporada llegará en noviembre

La fecha de estreno coloca a Los Anillos de Poder nuevamente en la recta final del año, un periodo clave para las plataformas de streaming. La segunda temporada terminó en octubre de 2024, por lo que el regreso ocurrirá poco más de dos años después del último episodio emitido.

La producción de la tercera temporada ya había sido confirmada oficialmente en febrero de 2025 y su filmación se realizó en Reino Unido. Según reportes previos, el rodaje comenzó en 2025 y concluyó a finales de ese mismo año, antes de pasar a una etapa extensa de postproducción, indispensable para una serie con alto volumen de efectos visuales, criaturas, batallas y escenarios digitales.

El anuncio del estreno también llegó acompañado de una primera imagen promocional de la nueva temporada, en la que se observa una figura asociada a Sauron con una corona oscura, reforzando que el Señor Oscuro tendrá un papel central en esta etapa.

Markella Kavenagh es Nori en Los Anillos de Poder Prime Video

Sauron y la guerra contra los elfos

La tercera temporada se ubicará en el momento más alto de la guerra entre los elfos y Sauron. Después de los acontecimientos de la segunda entrega, la historia avanzará hacia el intento del Señor Oscuro por obtener la ventaja definitiva: forjar el Anillo Único, pieza que le permitiría dominar a los demás anillos y someter a los pueblos de la Tierra Media.

Este punto es importante porque conecta directamente con el legado narrativo de Tolkien. Los Anillos de Poder ha construido su historia alrededor de la Segunda Edad, una época marcada por el ascenso de Sauron, la caída de reinos, la creación de alianzas y el origen de conflictos que siglos después desembocarán en la historia de Frodo, Aragorn, Gandalf y la Comunidad del Anillo.

Amazon adelantó que la nueva temporada se situará varios años después de la segunda, por lo que el salto temporal permitirá mostrar una Tierra Media más cerca de la guerra abierta.

Charlie Vickers es Sauron Prime Video

Una de las grandes apuestas de Prime Video

Prime Video presentó a Los Anillos de Poder como uno de sus títulos más importantes. Según la información compartida por Amazon, la serie ha atraído a más de 185 millones de espectadores en todo el mundo y continúa siendo una de las producciones que impulsan nuevas suscripciones para Amazon Prime.

Peter Friedlander, responsable de Televisión Global de Amazon MGM Studios, destacó que la serie representa la escala y ambición que Prime Video busca en sus grandes producciones globales.

“Desde el principio, esta serie ha representado la escala, la ambición y la narrativa cinematográfica que definen las mayores producciones globales de Prime Video”, señaló en el anuncio difundido por la plataforma.

La compañía también ha destacado que la primera temporada se mantiene como el estreno televisivo más grande en la historia de Prime Video durante sus primeros 91 días de lanzamiento, mientras que la segunda se ubicó entre las temporadas con mayor repetición de visualización dentro de la plataforma.

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder Prime Video

El equipo detrás de la temporada 3

La tercera temporada vuelve a estar encabezada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay. También participan como productores ejecutivos Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y Charlotte Brändström, quien además dirige episodios de la serie.

La producción corre a cargo de Amazon MGM Studios, con un equipo que incluye a Matthew Penry-Davey como productor, y a Ally O’Leary, Tim Keene y Andrew Lee como coproductores.

En reportes previos sobre la producción también se mencionó la participación de directores como Sanaa Hamri y Stefan Schwartz, además del regreso de parte del elenco principal, incluyendo figuras asociadas a Galadriel, Sauron, Gandalf y Durin.

bgpa