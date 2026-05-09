Javier Cámara descubre México por primera vez y lanza inesperada confesión

El actor español Javier Cámara se arrepiente de haber rechazado hace años una invitación para trabajar en México, país que visita por primera vez al estar nominado a Mejor Interpretación Masculina en una miniserie o teleserie por su papel en Yakarta, en la decimotercera edición de los Premios Platino.

¿Sabes que es mi primera vez en México? He tenido alguna oportunidad y de repente no me atreví. ¡Qué imbécil! México para mí es un misterio insondable que quiero descubrir. Pisé Brasil en un aeropuerto y de repente dije: ‘He trabajado en todos los demás países menos en México, Brasil y Argentina’, o sea, los grandes países, importantes creadores, y de repente digo: ‘¿Pero estás tonto?’. O sea, tienes que interactuar y México, ¿cómo no he puesto el pie en México trabajando con Pedro Almodóvar, sin dejar de hablar de México en su mente y en tantos directores?, contó Javier Cámara a Excélsior.

Actor Javier Camara REUTERS

Su admiración por el cine mexicano

El histrión de 59 años, poseedor de dos premios Goya, aprovechó el entusiasmo de hablar de México para contar quién es uno de sus realizadores favoritos y con el que conoció una parte de nuestro país y su idiosincrasia.

Yo he crecido con las películas de Ripstein, o sea, quiero decir, a mí Arturo Ripstein me voló la cabeza. Quiero decir, las películas antiguas en blanco y negro de toda la historia de México se han puesto en España en muchísimos ciclos, hemos visto muchísimo cine, pero cuando llegó Ripstein dije: ‘¿Qué es esto?’. Luego tuve la suerte de conocer a Gabriel, a su hijo, y luego ver toda la serie de directores increíbles que hay en México y los actores. O sea, todo lo que llega allá, tú sabes que lo que viaja es lo bueno. Lo que viaja de México para el mundo es de una calidad y de un talento, que guau, apuntó.

Un habitual de los Premios Platino

Javier Cámara ha sido uno de los actores recurrentes de los Platino y ha estado presente desde la primera edición que se llevó a cabo en Panamá y que, desde su concepción, ha buscado posicionar el audiovisual iberoamericano.

Para mí es importantísimo, pues se está tratando de crear una industria, de reunir a la gente que tiene talento, gente que es creadora y que tiene una lengua común para generar coproducciones y ponernos a trabajar todos en hacer cosas todavía mejores, apuntó el también actor de Hable con ella y Lucía y el sexo.

Javier Camara REUTERS

La historia detrás de Yakarta

Cámara protagoniza Yakarta, serie de Movistar Plus, en donde le da vida a un exjugador olímpico de bádminton que, al conocer a una joven competidora, busca convertirla en estrella y llevarla a Yakarta, lugar donde el bádminton es el rey.