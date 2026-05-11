¡El FICM 2026 revela su cartel! Entre rosas, cine y grabado para celebrar Morelia

El Festival Internacional de Cine de Morelia reveló el cartel que acompañará su edición de 2026, una composición de rosas y elementos cinematográficos inspirada en la técnica de la xilografía, el grabado en madera, con la que busca unir el lenguaje del cine con símbolos ligados a Michoacán y al Centro Histórico de Morelia.

La imagen fue creada por los diseñadores Rodrigo Toledo-Crow y Jerónimo Toledo Rossell, quienes trabajaron una identidad gráfica que remite al Jardín de las Rosas, uno de los puntos de encuentro más reconocibles para asistentes, invitados y cineastas durante los días del festival.

Rosas para mirar a Morelia

La elección de las rosas no es casual. De acuerdo con el FICM, el cartel toma como referencia el Jardín de las Rosas, ubicado en el Centro Histórico de Morelia, junto a Cinépolis Morelia Centro, una de las sedes más transitadas durante el festival.

Ese espacio funciona cada año como un punto de reunión informal: ahí se cruzan cineastas, periodistas, invitados, estudiantes, cinéfilos y público que llega a la ciudad para seguir funciones, alfombras rojas, charlas y encuentros alrededor del cine.

“Flores, nuevamente, pero ahora son rosas. Podría decirse que el Jardín de las Rosas —llamado así por el Templo de Santa Rosa de Lima— es el centro neurálgico del FICM”, explicó Jerónimo Toledo Rossell sobre la imagen de esta edición.

Una imagen inspirada en la xilografía

El cartel también utiliza una estética que emula la xilografía, una técnica de grabado en madera que da a la imagen una textura artesanal, marcada por líneas firmes, contrastes y una sensación de impresión manual.

La decisión visual permite que el cartel se aleje de una imagen puramente digital y dialogue con tradiciones gráficas más cercanas al grabado, la ilustración y los oficios visuales. En ese sentido, la identidad del FICM 2026 no solo anuncia una edición del festival: también propone una lectura visual de Morelia como ciudad de historia, arte y cine.

Además de las rosas, la imagen incorpora elementos cinematográficos, lo que permite unir el universo del festival con referencias locales. La composición no coloca a Michoacán como simple fondo decorativo, sino como parte del lenguaje visual del evento.

Las bateas de maque michoacanas, otra referencia

El cartel también hace referencia a las bateas de maque michoacanas, piezas artesanales decoradas con flores y motivos tradicionales. Jerónimo Toledo Rossell explicó que las rosas son un elemento recurrente en este tipo de objetos, por lo que su aparición en la imagen conecta con una tradición visual del estado.

Este guiño amplía la lectura del cartel. No se trata únicamente del Jardín de las Rosas, sino de una iconografía floral que aparece en distintos objetos, espacios y expresiones artesanales de Michoacán.

Así, el FICM vuelve a apostar por una identidad gráfica donde el cine convive con el territorio. La imagen no solo habla de películas, sino del lugar donde esas películas serán vistas, discutidas y celebradas.

La tipografía también cuenta una historia

Otro elemento destacado de la imagen es la tipografía. Toledo Rossell explicó que se eligió Impact, una fuente diseñada en 1965 por Geoffrey Lee para anuncios y encabezados periodísticos.

“La tipografía en esta propuesta pretende ser muy contrastante junto a la calidad del grabado de madera. La fuente que usamos es la Impact, muy contundente”, señaló el diseñador.

La elección ayuda a que el cartel tenga una lectura fuerte y directa. Mientras la textura del grabado aporta detalle, memoria artesanal y composición visual, la tipografía funciona como un golpe gráfico que ordena la información y le da presencia al anuncio.

El Festival Internacional del Cine de Morelia Especial

El FICM prepara su edición 24

El Festival Internacional de Cine de Morelia se ha consolidado como uno de los encuentros cinematográficos más importantes de México. Cada año reúne competencia mexicana, estrenos nacionales e internacionales, invitados especiales, funciones al aire libre, retrospectivas, clases magistrales y actividades para públicos diversos.

La edición 24 se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre de 2026, por lo que la revelación del cartel funciona como el primer gran anuncio rumbo al festival. Hasta ahora, la programación oficial, películas seleccionadas e invitados especiales aún no han sido revelados. Medios especializados señalan que, con base en ediciones anteriores, esa información suele anunciarse más cerca del festival.

En 2025, la edición anterior tuvo entre sus invitados a figuras como Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård, Charlie Kaufman y Kleber Mendonça Filho, lo que mantuvo al FICM como uno de los puntos de referencia del calendario cinematográfico en México.