Megadeth y su última sinfonía en la Arena Ciudad de México 

La Arena Ciudad de México comenzó a llenarse varias horas antes del concierto. En los pasillos se mezclaban playeras de distintas etapas de Megadeth, chamarras con parches desgastados y grupos que repasaban discos completos mientras buscaban su lugar.

Había fans que crecieron escuchando a Dave Mustaine en los años 80 y otros que apenas iban a ver a la banda por primera vez. Entre conversaciones aparecía una misma idea: la sensación de estar frente a una de las últimas visitas de Megadeth a México.

Esa percepción acompañó toda la noche. Desde hace tiempo Mustaine ha hablado sobre el cierre de la banda y sobre una gira final después de su etapa más reciente. Nadie dentro de la Arena parecía ignorarlo. Muchas personas grababan el escenario vacío antes de que iniciara el concierto, tomaban fotografías de los instrumentos o levantaban la mercancía recién comprada como si intentaran guardar algo más que un recuerdo habitual.

Cuando las luces se apagaron, miles de personas levantaron los brazos mientras Megadeth arrancaba con Tipping Point, seguida de The Conjuring y Hangar 18. El sonido seco de las guitarras convirtió rápidamente la pista en un espacio de empujones, círculos de moshpit y puños levantados. Desde las gradas podía verse cómo distintas generaciones seguían las canciones de memoria. Padres señalaban el escenario a sus hijos; grupos de amigos cantaban riffs completos antes incluso de que llegaran las letras.

Así de repleta estuvo la arena para encontrarse con una banda parte del Big 4 del thrash metal. Arena Ciudad de México

Mustaine apareció con la misma figura sobria que ha mantenido durante décadas. Caminó poco, habló menos y dejó que el peso del concierto recayera sobre las canciones. She-Wolf, Sweating Bullets, Skin o’ My Teeth, Hook in Mouth y Symphony of Destruction mantuvieron a la Arena en movimiento constante. El público cantó cada coro con una intensidad que por momentos cubría la voz del escenario.

La conexión entre banda y audiencia también se construyó desde los detalles. Cada vez que Mustaine se acercaba al frente del escenario, decenas de teléfonos aparecían al mismo tiempo intentando registrar el momento. Muchos asistentes mantuvieron la cámara encendida durante canciones completas, más atentos a conservar la imagen de la banda sobre el escenario que a obtener un video perfecto. El ambiente tenía algo distinto al de una visita rutinaria. Había entusiasmo, pero también una atención constante a cada movimiento, a cada pausa y a cada agradecimiento.

El cantante se enfrentó a un cáncer de garganta que superó satisfactoriamente en 2020. Arena Ciudad de México

Uno de los momentos más intensos llegó con Tornado of Souls. El centro de la pista volvió a abrirse mientras alrededor cientos de personas seguían el riff principal levantando los brazos. Después llegó Mechanix y más tarde Ride the Lightning, tema compuesto por Mustaine durante su paso por Metallica y convertido desde hace años en una de las canciones más celebradas por los fans, más ahora que finalmente Mustaine la reclamó como propia en su último disco con Megadeth. La manera en que la Arena acompañó cada riff dejó claro el peso que la agrupación conserva entre distintas generaciones de seguidores del metal.

“Gracias por tantos años”: Dave Mustaine.

Mustaine habló poco durante el concierto, pero cada intervención provocó una ovación larga. “Gracias por tantos años” expresó en uno de los momentos más celebrados de la noche. Más adelante también agradeció directamente al público mexicano por mantenerse cerca de la banda durante décadas. Desde distintos sectores comenzaron a escucharse gritos con el nombre de Megadeth mientras sonaban los primeros acordes de Peace Sells.

La comunidad metalhead se reunió en la Arena CDMX. Arena Ciudad de México

El cierre llegó con Holy Wars… The Punishment Due. La Arena completa siguió la canción, mientras las luces blancas recorrían las gradas y la pista seguía moviéndose entre empujones y saltos. Cuando Megadeth abandonó el escenario, muchas personas permanecieron quietas observando el espacio vacío antes de comenzar a salir lentamente hacia los pasillos. Afuera seguía el ruido habitual de la ciudad. Adentro quedaba la sensación de haber asistido a un concierto atravesado por el paso del tiempo y por una pregunta que acompañó toda la noche: ¿cuánto falta para que una banda histórica como Megadeth deje de volver?