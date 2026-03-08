"Está bastante viva": Alondra de la Parra le responde a Timothée Chalamet tras criticar la ópera

La reconocida directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra respondió al actor Timothée Chalamet, luego de que el actor afirmara en una entrevista que disciplinas como la ópera y el ballet son artes a las que "a nadie le importan ya".

A través de sus redes sociales, la fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas utilizó el humor, la ironía y su experiencia profesional para desmentir al nominado al Oscar y defender la vigencia de la música clásica en la actualidad.

Toda esta controversia se originó a partir de un fragmento de video que rápidamente acaparó la atención en internet. Durante una charla promocional en medio de su actual carrera hacia los premios de la Academia —y tras la polémica con el director de Marty Supreme—, Chalamet reflexionaba sobre el ritmo del cine actual y cómo las narrativas más lentas están perdiendo espacio frente a nuevas formas de contar historias que logran atraer a más personas a las salas.

Fue en ese contexto donde el protagonista de la pantalla grande hizo la comparación que encendió las redes.

“No quiero trabajar en ballet u ópera, o cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, cuando en realidad parece que a nadie le importa ya”.

Aunque momentos después el actor intentó matizar sus propias palabras, bromeando con que seguramente acababa de perder a una parte de su audiencia y expresando su respeto por quienes trabajan en estas áreas, el daño ya estaba hecho y el clip comenzó a circular ampliamente.

La declaración resultó particularmente llamativa y un tanto irónica para sus seguidores, ya que la propia familia de Chalamet está estrechamente ligada durante varias generaciones al prestigioso New York City Ballet, una de las compañías de danza más importantes del mundo, fundada en 1948.

Alondra de la Parra le responde a Timotheé Chalamet

Frente a esta situación, Alondra de la Parra decidió intervenir públicamente. Desde su posición actual como directora artística de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la mexicana tomó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje directo al actor estadunidense.

“Querido Timothée Chalamet, gracias por darnos a todos la oportunidad de compartir que hemos estado vivos y seguiremos vivos. ¡En un mundo donde lo que hacemos nunca ha importado tanto!”, escribió en una primera publicación, mostrando un claro orgullo por su gremio.

Lejos de quedarse solo en el texto, De la Parra, quien ha dirigido orquestas de primer nivel en ciudades como París y Londres, grabó una serie de videos dirigiéndose a la cámara para hablarle frontalmente a la estrella de Hollywood. Con total tranquilidad, le sugirió reconsiderar su postura.

“Hey Timothée, lo siento, no quieres ser parte de esto. Tal vez quieras reconsiderarlo. No estamos tratando de mantenerlo vivo, está bastante vivo”.

Además, aprovechó el momento para extenderle una invitación formal a visitar la capital española y presenciar uno de sus conciertos en vivo.

Para darle un ejemplo concreto de la trascendencia de su disciplina, la directora le adelantó que próximamente su ensamble interpretará la primera sinfonía de Gustav Mahler. Explicó que esta obra maestra fue compuesta en el año 1888, cuando el legendario músico tenía apenas 24 años de edad, y subrayó el hecho de que continúa llenando teatros e interpretándose en todo el mundo más de un siglo después de su creación.

Para cerrar su mensaje, Alondra grabó un último clip donde recurrió abiertamente a la comedia. Bromeó diciendo que el arte clásico estaba "tan muerto" que sus músicos literalmente tenían que salir de sus ataúdes para poder tocar sus instrumentos.

Finalmente, concluyó revelando que la orquesta que dirige actualmente en España enfrenta una realidad completamente opuesta a la que describió el actor: la demanda del público interesado en asistir a sus presentaciones ha crecido a tal grado que prácticamente se ha duplicado en los últimos tiempos.