¿Adiós al Oscar? Por qué Timothée Chalamet y sus comentarios sobre ópera y ballet son tendencia

El nombre de Timothée Chalamet se volvió tendencia luego de una charla universitaria que, en principio, buscaba reflexionar sobre el futuro del cine. Sin embargo, una frase del actor terminó desatando un intenso debate sobre el valor de las artes escénicas tradicionales.

El encuentro ocurrió durante una conversación pública con Matthew McConaughey en la Universidad de Texas en Austin, en un evento organizado por Variety y CNN.

Los polémicos comentarios de Timothée Chalamet

Durante el diálogo, Timothée Chalamet habló sobre su interés por participar en proyectos artísticos que generen una conexión directa con el público. Fue entonces cuando lanzó una frase que rápidamente se viralizó.

El actor comentó que prefería trabajar en disciplinas que el público siguiera activamente y mencionó que no le interesaba participar en proyectos de ópera o ballet que, según sugirió, se mantuvieran vivos solo por tradición.

Aunque después matizó sus palabras entre risas y aseguró que respetaba profundamente a los artistas de esas disciplinas, el comentario ya había generado incomodidad en el público presente y posteriormente en redes sociales.

Consciente de la reacción que podía provocar, el propio actor bromeó sobre el impacto inmediato de sus palabras ante los asistentes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Artistas de ópera y ballet responden

La reacción del mundo cultural no tardó en llegar. Diversas figuras de las artes escénicas expresaron su desacuerdo con la postura del actor.

La mezzosoprano ganadora del Grammy Isabel Leonard calificó las palabras de Chalamet como una visión limitada del panorama artístico, señalando que la ópera sigue siendo una de las expresiones culturales más poderosas y vigentes.

Por su parte, la cantante Deepa Johnny defendió el valor emocional y cultural de la ópera, subrayando que este tipo de espectáculos continúan generando experiencias únicas para el público alrededor del mundo.

Timothée Chalamet

La respuesta también llegó desde la danza. El bailarín brasileño Victor Caixeta cuestionó indirectamente el comentario del actor al recordar que el ballet ha sobrevivido durante siglos y forma parte fundamental de la historia cultural.

En la misma línea, el bailarín colombiano Fernando Montaño publicó una carta abierta en redes sociales en la que reflexionó sobre la responsabilidad que tienen las celebridades al hablar de arte.

A estas reacciones también se sumó la reconocida directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, quien respondió al actor con un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En el mensaje, la directora lanzó una invitación directa al protagonista de Marty Supreme.

Oye Timothée, siento que no quieras ser parte de esto, quizá quieras reconsiderarlo. Y no estamos intentando ‘mantenerlo vivo’, está bastante vivo, expresó.

Tras estas palabras iniciales, De la Parra se giró hacia la orquesta y comenzó a marcar el ritmo de la Sinfonía No. 1 “Titán” del compositor Gustav Mahler. Antes de cerrar su mensaje, la directora remató con una invitación directa al actor: “Así que si algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros”.

Una polémica en plena carrera hacia los Premios Oscar 2026

La controversia llega en un momento particularmente delicado para Timothée Chalamet.

El actor se encuentra actualmente en la carrera hacia los Premios Oscar 2026, donde está nominado en la categoría de Mejor Actor por su interpretación en Marty Supreme.

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica mundial.

Premios Oscar 2026 Foto: Captura de pantalla X

Durante la temporada de premios, cada declaración pública de los nominados suele analizarse con lupa. En Hollywood, donde las campañas para ganar el premio de la Academia pueden durar meses, incluso pequeñas controversias pueden influir en la narrativa mediática que rodea a los candidatos.

En las últimas semanas, Timothée Chalamet ya había enfrentado algunos tropiezos en la temporada de galardones, por lo que este nuevo episodio ha intensificado el escrutinio sobre su figura pública.

