Rumbo a los Oscar 2026: los momentos más graciosos que dejó la temporada de premios

Desde errores históricos hasta caídas en plena ceremonia, estos episodios recuerdan que incluso la noche más elegante de Hollywood puede convertirse en un espectáculo impredecible. A días de los Premios Óscar 2026, repasamos algunos de los momentos más divertidos y memorables que han marcado la historia de la Academia.

El error histórico entre “La La Land” y “Moonlight”

Uno de los momentos más caóticos y comentados de los Premios Oscar ocurrió en 2017, durante el anuncio de la categoría más importante de la noche: Mejor Película.

Los actores Warren Beatty y Faye Dunaway subieron al escenario para revelar al ganador. Tras abrir el sobre, Dunaway anunció que La La Land había ganado.

El equipo completo de la película subió al escenario, comenzaron los discursos y el festejo parecía definitivo… hasta que un productor tomó el micrófono para anunciar algo inesperado: había ocurrido un error.

En realidad, la ganadora era Moonlight.

Mientras el público intentaba procesar lo que ocurría, las cámaras captaron la reacción del actor Ryan Gosling, quien no pudo evitar reír en medio del caos. La escena se convirtió en uno de los momentos más virales en la historia de los premios.

La caída de Jennifer Lawrence camino al Oscar

En 2013, la actriz Jennifer Lawrence vivió un momento inolvidable —y muy comentado— cuando subía al escenario para recibir su primer Oscar por su actuación en Silver Linings Playbook.

La emoción del momento y su voluminoso vestido de Dior provocaron que la actriz tropezara en las escaleras frente a millones de espectadores.

El público reaccionó inmediatamente con una ovación mientras Lawrence se levantaba entre risas. Pero lo mejor vino segundos después, cuando llegó al micrófono y lanzó una broma que conquistó a todos:

Dijo que el público solo se había puesto de pie porque se sentía mal por su caída.

La naturalidad con la que enfrentó el momento convirtió el tropiezo en uno de los episodios más entrañables de la ceremonia.

La selfie que rompió internet

Durante la ceremonia de 2014, la presentadora Ellen DeGeneres decidió improvisar un momento que terminaría haciendo historia en redes sociales.

La comediante sacó su teléfono y propuso tomar una selfie grupal con varias estrellas presentes en la sala. El resultado fue una fotografía que incluía a figuras como Meryl Streep, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper y Lupita Nyong’o.

La imagen se volvió viral en cuestión de minutos y generó tanto tráfico en X que la plataforma experimentó problemas técnicos por el volumen de usuarios intentando compartirla.

El día que un hombre desnudo cruzó el escenario

Los Premios Óscar también han vivido momentos completamente surrealistas.

En 1974, el actor David Niven se encontraba presentando a Elizabeth Taylor cuando ocurrió algo inesperado.

Un hombre llamado Robert Opel cruzó el escenario completamente desnudo mientras hacía la señal de la paz con la mano.

La reacción del público fue de sorpresa y carcajadas. Niven, con gran elegancia, respondió con una frase que quedó para la historia: comentó que probablemente la única forma en la que ese hombre haría reír a la gente en su vida sería mostrando sus carencias.

Roberto Benigni y su euforia sobre las butacas

En 1999, la emoción se apoderó del actor y director italiano Roberto Benigni cuando su película La vida es bella ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Cuando la actriz Sophia Loren anunció su nombre, Benigni reaccionó de forma completamente inesperada.

En lugar de caminar hacia el escenario por el pasillo, comenzó a saltar sobre los respaldos de las butacas del público mientras avanzaba entre los invitados.

El momento reflejó su personalidad explosiva y se convirtió en una de las celebraciones más memorables en la historia de la ceremonia.

Jack Palance y sus famosas lagartijas

Otro momento inolvidable ocurrió en 1992 cuando el veterano actor Jack Palance ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel en City Slickers.

Durante su discurso, el actor decidió demostrar que a sus 73 años seguía teniendo gran energía.

En medio del escenario se tiró al suelo y comenzó a hacer lagartijas con un solo brazo frente al público.

La inesperada demostración física provocó risas y aplausos, convirtiendo el momento en uno de los más insólitos de la ceremonia.

El día que John Travolta inventó un nombre

En 2014, el actor John Travolta protagonizó uno de los errores más virales de los premios.

Al presentar a la cantante Idina Menzel, quien interpretaría el éxito Let It Go de la película Frozen, Travolta pronunció un nombre completamente diferente.

En lugar de decir Idina Menzel, el actor anunció a alguien que sonaba como “Adele Dazeem”.

El momento fue tan inesperado que internet lo convirtió en un meme inmediato, y la confusión sigue siendo recordada como uno de los errores más divertidos de la gala.

La noche más elegante… también puede ser la más divertida

Aunque los Premios Óscar celebran lo mejor del cine mundial, la historia demuestra que los momentos más recordados muchas veces son los más espontáneos.

Caídas, errores, improvisaciones y reacciones inesperadas han demostrado que incluso en la noche más sofisticada de Hollywood siempre hay espacio para el humor.

Con la llegada de los Premios Óscar 2026, los fans del cine no solo esperan conocer a los ganadores, sino también descubrir cuál será el próximo instante inesperado que se sumará a la larga lista de momentos inolvidables de la Academia.

