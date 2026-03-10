¿Y quién pondrá a los candidatos de Morena?

El Consejo Nacional de Morena anunció con pompa los tiempos y métodos para seleccionar a sus 17 coordinadores de Defensa de la Transformación, quienes, a la sazón, serían los candidatos a gobernador en las entidades en disputa el próximo año. Se aseguró que cada coordinador será quien tenga el mejor reconocimiento ciudadano, según las encuestas. ¿Será 2025 como 2021 y 2024? ¿Puede ganar el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez? ¿Podrá el gobernador Rocha promover a un candidato? ¿Andrea Chávez sería palomeada en la Ciudad de México sin importar su grupo político? ¿El popular juarense Cruz Pérez Cuéllar supera los filtros de Texas y Washington? ¿Y si Layda Sansores se la juega por su secretaria de Gobierno? ¿Morena empujará la renovación del “laydismo”? ¿Rafael Marín Mollinedo levanta la mano en Quintana Roo porque le envían señales desde una tercera base? ¿Habrá continuidad en la extraña Sonora de Durazo? ¿Y si la encuesta favorece al alcalde de la violenta Ciudad Obregón, Javier Lamarque? ¿Qué con el pilarismo en Baja California, el salgadismo en Guerrero? ¿Aquí y allá aplaudirán a la tepiqueña Geraldine Ponce en Nayarit? ¿Quiénes y cuándo determinarán realmente apoyar a Rita Ozalia Rodríguez en San Luis Potosí? Y podríamos seguir. ¿Las encuestas pondrán a los candidatos de Morena? ¿En serio?