Timothée Chalamet recibe respuesta de la Ópera de Bellas Artes tras polémicos comentarios

Timothée Chalamet generó una polémica en el mundo cultural luego de que se difundiera un fragmento de una entrevista en la que habló sobre la evolución de la industria del cine. El actor participó en una charla con Matthew McConaughey donde reflexionaron sobre cómo han cambiado las preferencias del público y los desafíos que enfrentan actualmente las salas de cine para mantener su relevancia.

Durante la conversación, ambos actores comentaron que la narrativa en el cine está cambiando y que algunas formas tradicionales de contar historias avanzan más lentamente frente a propuestas nuevas que buscan atraer a las audiencias actuales. Sin embargo, una comparación hecha por Chalamet sobre otras disciplinas artísticas desató críticas y respuestas de diversas instituciones culturales en distintos países.

Comentarios de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet

El momento que generó polémica surgió cuando el actor habló sobre su interés en los proyectos que elige para trabajar. En medio de la conversación mencionó al ballet y a la ópera al referirse a expresiones artísticas que, según su percepción, se presentan con la idea de mantener vivas ciertas tradiciones.

“No quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como: ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya”, dijo Chalamet, quien compite por el Oscar.

Después de pronunciar esa frase, el actor se dio cuenta de que sus palabras podían generar reacciones entre quienes trabajan en esas disciplinas. Por ello, intentó matizar su comentario y mostrar respeto hacia la comunidad artística dedicada a estas expresiones.

“Todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera allá afuera. Solo perdí 14 centavos en audiencia. Maldita sea, solo tomé un tema sin razón.”

Instituciones culturales responden a Timothée Chalamet

Las declaraciones provocaron respuestas de distintas compañías dedicadas al ballet y la ópera. Una de las primeras reacciones llegó desde el Royal Ballet y la Ópera de Londres, que decidió responder a través de redes sociales con un video que mostraba el trabajo detrás de estas producciones.

En las imágenes se pueden ver bailarines, músicos, diseñadores, técnicos de escenario y público disfrutando de las funciones. El mensaje que acompañó el material fue breve pero directo: “importamos”.

La Metropolitan Opera de Nueva York también envió un mensaje. La institución compartió varios clips relacionados con sus producciones y etiquetó directamente al actor en la publicación.

“Este es para ti, @tchalamet…”, escribió la compañía, al tiempo que retomó las propias palabras del actor en las que expresaba respeto por el ballet y la ópera. En el video también se muestran momentos del montaje de escenografías, músicos afinando violines y ensayos de canto.

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra también se sumó a las respuestas dirigidas al actor. Reconocida por haber trabajado con importantes orquestas internacionales en ciudades como París y Londres, además de ser fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas, publicó dos mensajes en redes sociales.

En uno de los videos aparece hablando directamente a la cámara mientras responde a los comentarios de Chalamet.

“Hey Timothée, lo siento, no quieres ser parte de esto. Tal vez quieras reconsiderarlo. No estamos tratando de mantenerlo vivo, está bastante vivo.”

Posteriormente, el video muestra a la directora trabajando con músicos mientras interpretan una pieza musical. Al final del mensaje, De la Parra extendió una invitación al actor para conocer de cerca el trabajo que realizan.

Compañía Nacional de Ópera de México responde a Timothée Chalamet

En México también hubo una reacción institucional. La Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes compartió un mensaje acompañado de clips de presentaciones de ópera realizadas en el país.

“Ante las recientes declaraciones del actor Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet, la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes considera importante recordar que estas artes escénicas forman parte viva del patrimonio cultural de la humanidad. La ópera, como una de las manifestaciones artísticas más complejas y completas, reúne música, literatura, teatro, artes visuales y trabajo escénico en un mismo acto creativo”.

La institución también explicó que una de sus principales tareas consiste en acercar estas expresiones artísticas a diferentes públicos, además de apoyar el trabajo de quienes participan en las producciones.

“En México, la Compañía Nacional de Ópera trabaja de manera permanente para acercar este arte a públicos diversos y para impulsar el talento de intérpretes, directores, diseñadores, técnicos y creadores escénicos”.

Finalmente, el mensaje destacó que tanto la ópera como el ballet continúan teniendo presencia en los escenarios del mundo y mantienen el interés de las audiencias.

“La vigencia de la ópera y el ballet se confirma cada temporada en los escenarios del mundo y en el interés de quienes continúan encontrando en ella una experiencia artística profunda y vigente”.

