Alicia Villarreal, más enamorada que nunca: ¿planes de matrimonio?

La cantante Alicia Villarreal ha estado en el centro de la conversación en los últimos días, luego de que surgieran rumores sobre una posible boda con su actual pareja, Cibad Hernández.

Ante las especulaciones, la intérprete fue cuestionada directamente sobre su futuro sentimental y si existe la posibilidad de llegar al altar en el corto plazo.

Alicia Villarreal aclara rumores de boda

De acuerdo con información de Ventaneando, la cantante puso fin a los rumores al asegurar que, por ahora, no hay planes concretos de matrimonio.

“No tengo una respuesta exacta de lo que nos espera en el futuro, pero han sido ocho meses increíbles y yo creo que eso también me ha llenado de emociones para entrar al estudio y hacer algo diferente”, compartió.

Alicia Villarreal, más enamorada que nunca en esta nueva etapa

La artista también dejó ver el buen momento que vive en el amor. Aunque gran parte de su música gira en torno al desamor, confesó que su lado romántico está más presente que nunca.

“Sigo cantándole al desamor porque eso no me lo puedo despegar del alma, pero esta parte mía romántica está muy a flor de piel”, expresó.

La relación con Cibad Hernández comenzó a mediados de 2025, y desde entonces ambos han mostrado una conexión sólida y estable.

Alicia Villarreal aclara rumores de boda y revela cómo va su relación Foto: Cuartoscuro.com

Así es la relación de su pareja con sus hijos

Sobre la convivencia familiar, Alicia Villarreal explicó que su pareja mantiene una relación cordial y normal con sus hijos: Félix Estefano, Melanie Carmona y Cruz Ángelo Martínez.

“Es normal, somos una familia normal. Cada uno de nosotros se concentra en sus hijos y, obviamente, la familia es muy grande”, comentó.

Alicia Villarreal aclara rumores de boda y revela cómo va su relación Foto: Cuartoscuro.com

Por ahora, Alicia Villarreal deja claro que vive una etapa feliz y enamorada. Aunque no descarta nada a futuro, prefiere disfrutar el presente sin apresurar decisiones sobre una posible boda.