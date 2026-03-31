Cruz Martínez rompe el silencio sobre denuncia de Alicia Villarreal y se declara inocente

Cruz Martínez decidió hablar públicamente luego de los problemas legales que lo han perseguido durante varios meses por el proceso legal que enfrenta tras la denuncia interpuesta por Alicia Villarreal, por presunta violencia doméstica. El productor musical explicó que su silencio fue parte de una estrategia para respetar el proceso legal, aunque ahora considera necesario compartir su versión.

En su encuentro con medios, el también integrante de la industria musical dejó clara su postura y defendió su inocencia. Afirmó que el tiempo será clave para que se conozca la verdad detrás del caso.

"Yo soy inocente. Solamente me están obligando a decir la verdad", declaró Martínez, sugiriendo que existen presiones externas que lo han forzado a romper su silencio para limpiar su imagen.

Cruz Martínez rechaza acusaciones y niega estar prófugo

En medio de la controversia, el nombre de Cruz Martínez ha estado ligado a versiones que lo señalan como supuesto prófugo por no acudir a audiencias ante las autoridades. Debido a esto, el productor negó categóricamente esa versión.

De acuerdo con lo que explicó, estas afirmaciones carecen de fundamento y afectan su imagen pública, por lo que ya están siendo atendidas por su equipo legal. Martínez incluso advirtió que este tipo de declaraciones podrían traer consecuencias para quienes las han difundido.

"Cuando uno declara cosas fuertes, hay consecuencias. El mismo licenciado admitió que la información vino de su cliente; ahí están amarrados los dos", puntualizó.

Cruz Martínez asegura tener pruebas a su favor

Durante sus declaraciones, Cruz Martínez también reveló que cuenta con elementos que podrían ser determinantes en el desarrollo del caso. Entre ellos, mencionó un video que habría sido grabado durante un evento desde un ángulo específico por un asistente, material que actualmente se encuentra bajo resguardo de sus abogados.

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Asimismo, señaló que existen imágenes que, según su versión, permitirían entender cómo se desarrollaron los hechos y quién habría intervenido en la situación.

Por otro lado, destacó que se sometió a diversas pruebas periciales desde marzo de 2025 con el objetivo de demostrar su integridad. Sin embargo, expresó inconformidad al asegurar que estos estudios no fueron integrados de manera adecuada en la investigación inicial.

Otro punto que abordó el productor fue la defensa legal de Alicia Villarreal, la cual puso en duda al señalar que varios abogados han dejado el caso con el paso del tiempo.

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Desde su perspectiva, estas salidas podrían estar relacionadas con inconsistencias dentro de la demanda. Martínez se mostró escéptico sobre la solidez del proceso legal que enfrenta y sobre las promesas del actual equipo jurídico de la cantante.

"Fueron varios abogados los que decidieron retirarse. Por algo se fueron... algo vieron o escucharon", comentó.

PJG