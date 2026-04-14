¿Alicia Villarreal se casa con Cibad Hernández?; aseguran ya hay fecha para su boda

Alicia Villarreal vuelve a dar de qué hablar en el mundo del espectáculo, luego de que comenzaran a circular versiones sobre un posible nuevo matrimonio. La cantante, quien hace un año atravesó su separación de Cruz Martínez estaría lista para volver al altar con su actual pareja, Cibad Hernández.

En los últimos meses, su nombre ha permanecido entre las principales tendencias. Desde aquel momento en 2025 cuando pidió ayuda durante una presentación en vivo, su vida personal ha estado bajo constante atención. Posteriormente se confirmó su ruptura con Cruz Martínez, lo que abrió paso a una nueva relación con Cibad Hernández, la cual ha generado opiniones divididas desde el inicio.

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¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández se casan?

Distintas versiones apuntan a que la relación entre la intérprete y su pareja ha avanzado rápidamente. Durante un viaje por Europa, específicamente en Italia, habría ocurrido un momento clave que desató los rumores de compromiso. Aunque no existe una confirmación oficial, algunas declaraciones han dejado abierta la posibilidad de que la pareja esté planeando formalizar su relación.

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En una entrevista de Cibad Hernández con el periodista Javier Ceriani se mencionó que en Florencia existen opciones destacadas para adquirir anillos de compromiso. Ante esto el influencer respondió únicamente “tal vez”, una frase que fue suficiente para aumentar las especulaciones sobre una posible boda.

Por otro lado, en el programa televisivo Sale el Sol, la periodista Ana María Alvarado compartió detalles que reforzaron esta versión.

“Estaban en Italia y que Sibad la sorprende con el anillo de compromiso. Habrá bodorrio, no han dicho la fecha, pero creo que agosto que es el mes de su cumpleaños y van a planear que sea cercano o no sé si sea en la misma fecha de su cumpleaños y no sé qué opinen los hijos, pero ella se ve muy feliz”.

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Fuentes cercanas señalan mencionaron a la revista TVNotas que incluso ya existirían planes para realizar la boda en una fecha significativa, como el 31 de agosto, día en que la cantante celebra su cumpleaños.

Los conflictos familiares de Alicia Villarreal

Mientras los rumores sobre la boda continúan creciendo, también han salido a la luz tensiones dentro del entorno familiar de la cantante. Se ha dado a conocer que sus hijos no estarían de acuerdo con la relación ni con la rapidez con la que se estaría tomando la decisión de casarse, lo que coloca a la artista en una situación complicada a nivel personal.

Además, la separación con Cruz Martínez no ha sido del todo tranquila, ya que ambos se encuentran en medio de un proceso legal relacionado con presunta violencia familiar.

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PJG