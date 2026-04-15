Alicia Villarreal lanza fuerte acusación tras audiencia contra Cruz Martínez

La disputa legal entre Alicia Villarreal y su expareja, el productor Cruz Martínez, continúa sumando capítulos y ahora la polémica surgió tras las recientes declaraciones de la intérprete, quien cuestionó abiertamente la imparcialidad del proceso judicial que enfrenta.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre la audiencia contra Cruz Martínez?

La cantante se presentó en el Palacio de Justicia de Nuevo León para asistir a una audiencia clave relacionada con la revisión de las medidas cautelares impuestas a Martínez, en el marco de la denuncia por presunta violencia familiar que interpuso hace más de un año.

La cantante señala falta de imparcialidad del juez. Mezcalent

Acompañada de su equipo legal y de su actual pareja, Villarreal llegó con la firme intención de dar seguimiento a un caso que, asegura, ha marcado profundamente su vida. A su salida, la artista no dudó en expresar su inconformidad.

“El juez no fue imparcial”, declaró ante los medios, dejando claro que, desde su perspectiva, el proceso no ha avanzado como esperaba.

Pese a ello, reiteró su determinación de continuar hasta las últimas consecuencias:

Estoy firme en lo que empecé”, afirmó, recordando que este caso comenzó tras una situación que, según sus palabras, puso en riesgo su integridad.

La defensa acusa incumplimientos por parte del productor. Mezcalent

¿Qué pasó en la audiencia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

De acuerdo con sus abogadas, Mariana Hernández y Gerardo Rincón, durante la audiencia no se realizaron cambios en las medidas cautelares, a pesar de que el productor habría incumplido con algunas de las condiciones previamente establecidas. Según explicaron, dichas medidas eran, desde un inicio, las más básicas y fáciles de cumplir.

El juez no modificó absolutamente nada, aun cuando hubo incumplimientos”, señalaron.

El proceso legal lleva más de un año en curso. Mezcalent

Añadieron que la única acción fue un llamado de atención hacia Martínez para que no repitiera dichas faltas. Esta resolución ha generado molestia en el equipo legal de la cantante, que considera insuficiente la respuesta de las autoridades.

Otro punto que generó controversia fue la justificación presentada por la defensa de Martínez, quien argumentó que uno de los incumplimientos se debía a un problema de salud familiar. Sin embargo, según la parte acusadora, no se presentaron pruebas que respaldaran esta versión, lo que incrementó la percepción de falta de rigor en la decisión judicial.

¿Qué dijo Cruz Martínez sobre la audiencia?

Por su parte, Cruz Martínez, quien no asistió físicamente a la audiencia y participó de manera virtual, compartió un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró haber respetado en todo momento a las autoridades.

Seguimos adelante y acercándonos a la verdad”, escribió, mostrando confianza en el desarrollo del proceso.

La justificación de Cruz Martínez no habría sido comprobada. Mezcalent

A pesar de las tensiones y los cuestionamientos, Villarreal se mantiene firme en su postura y asegura confiar en que, eventualmente, la justicia actuará conforme a derecho. Por ahora, el caso sigue abierto y todo indica que aún queda un largo camino por recorrer.