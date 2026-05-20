¡Harto de los rumores! El mensaje de Alex Fernández sobre la supuesta rivalidad con ‘El Potrillo’

Alex Fernández decidió ponerle un alto a los rumores sobre una supuesta rivalidad con su padre, Alejandro Fernández. Luego de varios días de especulaciones sobre un presunto distanciamiento familiar, el nieto de Vicente Fernández compartió un contundente mensaje en redes sociales.

¿Qué dijo Alex Fernández?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alex publicó una fotografía en la que aparece abrazando cariñosamente a su padre, acompañada de un comunicado dirigido a sus seguidores, medios de comunicación y público en general.

El cantante publicó un comunicado en redes sociales para aclarar rumores. IG

El cantante explicó que, tras regresar a México luego de más de 20 días de gira internacional, se encontró con diversos comentarios relacionados con su vínculo familiar, por lo que decidió romper el silencio.

A mi llegada a México me he encontrado con algunos comentarios relacionados con mi relación con mi papá, Alejandro Fernández”, escribió al inicio del mensaje.

Sin rodeos, el intérprete dejó claro que entre ellos no existe ningún problema.

Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros”, expresó Alex, desmintiendo categóricamente las versiones que apuntaban a tensiones familiares y supuestos celos profesionales.

Asegura que entre ambos no existe ningún tipo de conflicto familiar. IG

Alex Fernández envía mensaje a su padre Alejandro Fernández

El cantante de 32 años también aprovechó para dedicarle emotivas palabras a su padre, destacando el amor, admiración y agradecimiento que siente por él tanto en el plano personal como profesional.

Amo profundamente a mi papá, me siento muy orgulloso de él y agradezco de corazón el apoyo, el cariño y los consejos que siempre me ha dado”, señaló el joven artista, quien ha seguido los pasos musicales de su famosa familia dentro del género ranchero y mariachi.

El comunicado rápidamente se viralizó y llamó aún más la atención porque también fue compartido por el propio Alejandro Fernández en sus redes sociales.

Alex aseguró sentir admiración y orgullo por su padre. IG

Aunque 'El Potrillo' no publicó ningún mensaje adicional, el gesto fue interpretado por sus seguidores como una muestra clara de respaldo hacia su hijo y una forma de acabar con las especulaciones.

¿Por qué estaban peleados Alex Fernández y Alejandro Fernández?

Los rumores comenzaron semanas atrás, cuando algunos medios señalaron que supuestamente existía cierta frialdad entre padre e hijo debido al crecimiento artístico de Alex.

Incluso se llegó a mencionar que Alejandro podría sentirse incómodo con el éxito de su primogénito dentro de la música regional mexicana.

“El Potrillo” respaldó públicamente la publicación de su hijo. IG

Las especulaciones crecieron todavía más después de que Alejandro no apareciera como invitado especial en el programa Juego de Voces, donde participaron Alex y su hermana Camila Fernández.

A eso se sumó la viralización de una entrevista antigua en la que Alex recordaba que, al inicio de su carrera, su padre no estaba del todo convencido de que se dedicara profesionalmente a la música.

Sin embargo, lejos de existir rivalidad, la historia entre ambos ha estado marcada por el apoyo mutuo. Alex incluso abrió conciertos de Alejandro durante varios años y compartió escenario con él en distintas giras, algo que ayudó a consolidar su carrera frente al público.

¿Cuál es la trayectoria de Alex Fernández?

El joven cantante debutó oficialmente en 2018 con el tema “Te Amaré”, apostando por mantener vivo el legado ranchero de la dinastía Fernández. Desde entonces, ha trabajado en construir una identidad propia dentro del regional mexicano.

Alex Fernández reafirmó el apoyo que ha recibido de Alejandro. Archivo

Ahora se encuentra enfocado en su música y busca dejar atrás cualquier polémica. Con una sola publicación, el cantante dejó claro que entre él y Alejandro Fernández no hay rivalidad, distanciamiento ni conflictos ocultos.