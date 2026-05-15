"No tengo nada que ver": Alex Fernández habla de su ausencia en homenaje a Vicente Fernández

El lanzamiento de "Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1" generó emoción entre los seguidores de Vicente Fernández, pero también abrió una inesperada polémica dentro de la famosa dinastía mexicana.

La producción reúne a distintas figuras de la música regional mexicana como Christian Nodal, Yuri, Edén Muñoz, El Fantasma, Ángela Aguilar, Josi Cuen y Jorge Medina, quienes participan reinterpretando algunos de los temas más emblemáticos de "El Charro de Huentitán".

Sin embargo, muchos fans notaron una ausencia que llamó especialmente la atención y, es que Alex Fernández, nieto del cantante y uno de los integrantes más jóvenes de la familia Fernández.

Tributo al rey con banda: Presentan disco de duetos con Vicente Fernández IG

Las dudas crecieron rápidamente en redes sociales hasta que el propio cantante decidió romper el silencio con un comunicado que no tardó en hacerse viral.

El contundente mensaje de Alex Fernández que encendió las redes

A través de sus redes sociales, Alex Fernández aclaró que no estuvo involucrado en el homenaje dedicado a su abuelo Vicente Fernández.

Con un mensaje breve, pero directo, el cantante dejó claro que no participó ni en la producción ni en las colaboraciones del disco.

No tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco. Gracias por su cariño y apoyo.

La publicación provocó una ola de reacciones entre los seguidores de la dinastía Fernández, quienes comenzaron a especular nuevamente sobre un posible distanciamiento entre Alex y su padre, Alejandro Fernández.

Alex Fernández Instagram

¿Existe un distanciamiento entre Alejandro Fernández y su hijo?

Los rumores sobre una supuesta mala relación entre ambos comenzaron hace varias semanas, especialmente después de la participación de Alex Fernández en el reality Juego de Voces.

Durante una de las emisiones del programa, el cantante fue cuestionado sobre la ausencia de Alejandro Fernández, quien no acudió al show para acompañar a sus hijos debido a compromisos de trabajo.

La respuesta de Alex, aunque sencilla, generó interpretaciones inesperadas en redes sociales.

Me parece que está de gira, comentó el joven cantante.

Para muchos usuarios, aquella frase reflejaba una aparente falta de comunicación entre padre e hijo, lo que desató especulaciones sobre problemas familiares.

La confesión que revivió viejas tensiones

La polémica aumentó todavía más después de que resurgiera una entrevista donde Alex Fernández habló con sinceridad sobre algunos desacuerdos profesionales que vivió con Alejandro Fernández al inicio de su carrera.

El intérprete confesó que en su momento tomó la decisión de grabar un disco respaldado directamente por su abuelo Vicente Fernández, algo que no fue bien recibido por "El Potrillo".

Según explicó, su padre consideró aquella decisión como una especie de traición laboral.

Mi papá estaba muy en contra y estaba enojado de que fui a grabar el disco. Él sintió que lo traicioné, reveló

Alex detalló que incluso decidió separarse del equipo de trabajo de su padre para desarrollar su carrera artística junto a Vicente Fernández, situación que generó tensión dentro de la familia durante aquella etapa.

Alex y Alejandro Fernández

Aunque esas declaraciones volvieron a viralizarse recientemente, el cantante también dejó claro que esos conflictos ocurrieron hace tiempo y estaban relacionados únicamente con cuestiones profesionales.

Alex Fernández frena rumores con emotivo mensaje a Alejandro Fernández

Pese a toda la conversación generada, Alex Fernández también se encargó de desmentir cualquier ruptura familiar definitiva.

Hace poco, el cantante compartió una fotografía junto a Alejandro Fernández para felicitarlo por su cumpleaños número 55, acompañando la imagen con un mensaje lleno de cariño.

Gracias por ser mi ejemplo, mi guía y una de las personas más importantes de mi vida.

Además, expresó la admiración que siente por su padre y aseguró sentirse orgulloso de pertenecer a una de las familias más importantes de la música mexicana.

Con ese gesto, Alex Fernández buscó poner fin a las especulaciones y dejó claro que, más allá de las diferencias normales que pueden existir dentro de cualquier familia y equipo de trabajo, el cariño entre ambos continúa presente.

Alex Fernández, cantante.

El legado de Vicente Fernández sigue uniendo a generaciones

Aunque la ausencia de Alex Fernández en el homenaje musical llamó la atención de miles de seguidores, el lanzamiento del disco también demuestra el enorme impacto que Vicente Fernández continúa teniendo dentro de la música mexicana.

A varios años de su fallecimiento, "El Rey de la Música Ranchera" sigue siendo una de las figuras más importantes del regional mexicano y una inspiración para nuevas generaciones de artistas.

Mientras tanto, los integrantes de la dinastía Fernández continúan desarrollando sus propios proyectos musicales, enfrentando inevitablemente la presión y las expectativas de llevar uno de los apellidos más reconocidos de la industria.

Vicente Fernández IG

La reciente declaración de Alex Fernández no sólo volvió a colocar a la familia en el centro de la conversación, sino que también dejó ver el enorme interés que sigue despertando todo lo relacionado con el legado de Vicente Fernández.

AAAT*