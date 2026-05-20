La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comenzó y Monterrey se prepara para vivir una de las celebraciones más importantes alrededor del futbol. El FIFA Fan Festival llegará a Parque Fundidora con conciertos, actividades y transmisiones de los partidos en pantallas gigantes, convirtiéndose en uno de los puntos de reunión más importantes para los aficionados.

Si planeas asistir, aquí te contamos las fechas, artistas confirmados, costos y todo lo que debes saber sobre la venta de boletos para el FIFA Fan Festival Monterrey 2026.

FIFA Fan Festival Monterrey 2026: fechas, precios y dónde comprar boletos Especial

¿Cuándo será el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 y qué artistas estarán en el evento?

El FIFA Fan Festival Monterrey 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio en Parque Fundidora, uno de los espacios más emblemáticos de Nuevo León, donde miles de aficionados podrán ver partidos del Mundial 2026 en pantallas gigantes y disfrutar conciertos masivos.

Entre los artistas confirmados destacan Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme y Enrique Iglesias, quienes encabezarán algunos de los conciertos más esperados del evento mundialista.

Además de los conciertos internacionales, el festival incluirá talentos regios y agrupaciones de música regional mexicana como Caballo Dorado, Genitallica y El Gran Silencio.

FIFA Fan Festival Monterrey 2026: fechas, precios y dónde comprar boletos IG

¿Entrar al FIFA Fan Festival Monterrey tiene algún costo?

El FIFA Fan Festival Monterrey contará con acceso gratuito, aunque con cupo limitado y por orden de llegada. Sin embargo, los conciertos tendrán zonas preferentes con costo adicional para quienes quieran vivir una experiencia más completa.

Los boletos para las zonas premium estarán disponibles a partir del próximo 21 de mayo a través de Ticketmaster.

Cabe señalar que todos los conciertos tendrán venta de boletos; sin embargo, los precios confirmados oficialmente corresponden, hasta el momento, a cuatro de los eventos más esperados del festival.

FIFA Fan Festival Monterrey 2026: fechas, precios y dónde comprar boletos IG

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos del FIFA Fan Festival Monterrey?

El acceso a los conciertos de artistas como Enrique Iglesias, Chayanne, Grupo Firme e Imagine Dragons será completamente gratuito. No obstante, quienes deseen una mejor ubicación y comodidades adicionales podrán adquirir accesos VIP o General+, que incluyen lugares preferentes y servicios exclusivos como baños privados y aire acondicionado.

La primera fase para adquirir boletos de los eventos del Escenario Estadio abrirá el 21 de mayo. Recuerda que los precios podrían aumentar en futuras etapas de venta.

Chayanne - 13 de junio

VIP: $2,450 MXN

$2,450 MXN General+: $850 MXN

Imagine Dragons - 21 de junio

VIP: $2,950 MXN

$2,950 MXN General+: $850 MXN

Grupo Firme - 24 de junio

VIP: $2,450 MXN

$2,450 MXN General+: $850 MXN

Enrique Iglesias - 28 de junio

VIP: $2,450 MXN

$2,450 MXN General+: $850 MXN

Como ya se mencionó, el evento contará con más de 40 shows que se presentarán en el Escenario Live, donde también habrá Zona Preferente para algunos conciertos, aunque todavía no se revelan los precios de acceso.

FIFA Fan Festival Monterrey 2026: fechas, precios y dónde comprar boletos IG

¿Qué beneficios tiene cada zona del Escenario Estadio?

Zona General

Incluye vista al escenario, baños generales, zona de alimentos y bebidas, además de acceso a actividades. Aunque el acceso es gratuito, contará con cupo limitado.

Zona General+

Ofrece vista al escenario, acceso garantizado al evento sin necesidad de formarse, baños privados con aire acondicionado y carril exclusivo de entrada.

Zona VIP

Incluye acceso garantizado al evento, ingreso al área VIP y PIT lateral frente al escenario. También contará con baños privados con aire acondicionado, selección gastronómica adicional, barras exclusivas de bebidas, áreas de descanso con mobiliario y acceso preferencial.

Cabe señalar que algunos de estos beneficios no aplicarán para el Escenario Live.

FIFA Fan Festival Monterrey 2026: fechas, precios y dónde comprar boletos IG

¿Cuáles son las zonas del Escenario Live del FIFA Fan Festival?

Para este escenario se habilitarán dos zonas:

Zona General

Contará con vista al escenario Live, baños generales, zona de alimentos y bebidas, así como acceso a distintas actividades. El acceso será gratuito, aunque limitado a cierto número de asistentes.

Zona Preferente

Incluirá acceso garantizado al evento, ingreso al área preferente, baños privados con aire acondicionado, áreas de descanso con mesas exclusivas y carril preferencial de entrada. Estos beneficios no aplicarán para el Escenario Estadio.

Quienes quieran asistir a alguno de los conciertos del FIFA Fan Festival Monterrey podrán comprar sus boletos desde el jueves 21 de mayo a las 11:00 horas a través del sitio oficial de Ticketmaster.

El FIFA Fan Festival Monterrey 2026 promete convertirse en uno de los eventos más importantes del Mundial fuera de los estadios. Con conciertos internacionales, actividades para los aficionados y acceso gratuito a distintas zonas, Parque Fundidora se perfila como uno de los puntos más atractivos para vivir la pasión futbolera durante la Copa del Mundo.