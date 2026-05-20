Korn probó en el Palacio de los Deportes que los freaks y el nu metal están más vivos que nunca

Que Korn empiece el show con "Blind" es una locura, porque el “Are You Ready?” que Jonathan Davis vocifera te llena de poderes que ni siquiera sabías que tenías, es decir, si ya estás por arriba de los 40 y te duele la rodilla, te olvidas de todo… como pasó el martes por la noche en el Palacio de los Deportes.

Hubo un desperdicio (justificado) de cheve una vez que la banda arrancó. Se está volviendo un clásico, y siempre ha pasado, sólo que la viralización en redes sociales del Poznan en Oasis lo ha hecho un acto más vistoso y necesario. Pues pasó con Jonathan, Munky, Head, Ra y Ray. Y como debe de ser, la primera rola abrió un par de circle pits. Los empujones en pista, desde las alturas, generaban vértigo.

Entendías que estabas con tu generación, con 18 mil cabrones y cabronas con los que compartes pasión por la música y usar ropa negra sin importar que el cielo se caiga o el sol esté nivel cáncer de piel seguro. El show de Korn va dirigido a toda la banda old school que siempre pide y pide oldies, así que se siguieron rápido con algo de "Life is Peachy": "Twist". La primera vez que escuchamos el scat de Jonathan y que no todos pueden emular.

¿Había una deuda con los mexicanos? Realmente la conversación no se fue por lo que pasó hace algunos años en Machaca, sino en lo bien que sigue sonando el grupo, en cómo el chileno Ra Díaz, de verdad, hizo no extrañar a Fieldy en el bajo, especialmente en "Got the Life" y "Ball Tongue", y en lo corto que fue el setlist de esta gira. Pero, ojo, que haya sido corto nada tiene que ver con la entrega del grupo, que dio uno de sus mejores shows en la capital.

Hubo una pausa intermedia, un espacio que no necesariamente fue para tomar aire, al contrario, para que Jonathan Davis expulsara más el pulmón con su gaita, un momento que sólo significa algo: "Shoots & Ladders", literal un regreso a 1994, siempre un momento especial para los fans de Korn, por ser de las rolas más especiales para el cantante, sobreviviente de abuso infantil. Y para agregarle más emoción, el postludio lo hicieron reversionando "One", de Metallica.

Como todo concierto, el headbanging tomó su debido receso una vez que tocaron "Reward The Scars", la rola escrita para "Diablo IV: Lord of Hatred"; seguida de "Cold" y "Dirty", del disco Issues (1999), de las rolas más crudas que la banda tiene. Se notó, el ambiente empezó a abochornarse mucho más y el sudor apareció. Las chelas vendieron más y los cuarentones, no todos, sólo algunos, tomaron asiento en grada.

Pocas veces intervino Jonathan tomando sutilmente a The Bitch (su pedestal creado por el mismísimo H.R. Giger, padre de Alien y los Xenomorfos), cuando lo hizo fue para animar a que la raza le ayudara a introducir "Y’all Want a Single", la especial dedicatoria a Immortal Records y Sony Music, que en pleno apogeo del nu metal, a inicios del 2000, presionaron al grupo para que bajaran un poco a su violencia e hicieran canciones radio friendly. La respuesta es esta canción, cuyo estribillo “Fuck that”, que salió del corazón de toda esta gente reunida.

Vaya forma de mandar al encore, una canción que precisamente va contracorriente de los tiempos actuales. Korn siempre estuvo adelantado al tiempo. Para concluir, ya sabíamos lo que venía y eso hizo felices a los rastudos, los que se trenzaron el pelo como Munky y Head, y hasta usaron gorras con trenzas pare recordar a Fieldy: "Falling Away From Me", "A.D.I.D.A.S." y "Freak on a Leash".

Fueron 90 minutos exactos de concierto, no tocaron más canciones de un álbum que Jonathan jura que ama ("Untouchables") y, de pronto, el tiempo pasó muy rápido, pero ahí quedó el regreso de Korn y la prueba de cómo el nu metal está lejos de envejecer por más bandas de rock y música genérica que bombardea las redes en la actualidad. Podrán llamarlos “clásicos”, pero jamás obsoletos.