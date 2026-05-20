Sebastián Yatra en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y todo sobre su concierto

Sebastián Yatra es uno de los cantantes colombianos que se ha abierto paso en el género urbano y sin duda sus fans mexicanos están ansiosos por verlo de nuevo en nuestro país. Y ya no hay que esperar tanto porque el famoso dará dentro de poco un concierto en la CDMX.

Si eres fan de Sebastián Yatra y acudirás al concierto que dará el reguetonero colombiano en la Ciudad de México, aquí te contamos todos los detalles que debes saber.

Sebastián Yatra (AFP).

¿Cuándo se presentará Sebastián Yatra en el Palacio de los Deportes?

El colombiano estará de regreso en México el próximo 23 de mayo para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans mexicanos.

Será en el Palacio de los Deportes el lugar en donde Sebastián Yatra de un concierto que promete sorprender a sus seguidores. Se espera que el show comience a las 8:00 PM.

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¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

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Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Sebastián Yatra en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Sebastián Yatra interprete en su concierto en la CDMX.

Lienzo

Tacones rojos

Melancólicos anónimos

Ojos marrones

Sutra

Traicionera

LA FKN VIBRA

Suena el dembow

Pareja del año

Un año

No hay nadie más

Cristina

Los domingos

Amen

La pelirroja

A dónde van

Cómo mirarte

Devuélveme el corazón

Por fin te encontré

Por perro

Ya no tiene novio

Energía bacana

Chica ideal

2AM

Robarte un beso

Cucaracheo

Vagabundo

PJG