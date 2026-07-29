Alex Fernández comparte su experiencia tras las declaraciones de Valentino Martín, hijo de Ricky Martin 

Las recientes declaraciones de Valentino Martín, hijo de Ricky Martin, sobre su deseo de ser reconocido por su trabajo y no únicamente por su apellido, encontraron respuesta en Alex Fernández, quien compartió su experiencia al formar parte de una de las dinastías más importantes de la música regional mexicana.

El hijo de Alejandro Fernández reconoció que las comparaciones son una realidad para quienes nacen en familias con una larga trayectoria artística, aunque aseguró que nunca ha intentado competir con el legado de su padre o de su abuelo, Vicente Fernández.

Alex Fernández y su papá Alejandro Fernández

¿Qué opinó Alex Fernández sobre las comparaciones?

Durante un encuentro con la prensa, el intérprete afirmó que entiende el sentir de Valentino Martín, pues las expectativas suelen ser más altas cuando se pertenece a una familia reconocida.

Sin embargo, consideró que la mejor manera de enfrentar esa situación es concentrarse en el crecimiento personal y en desarrollar una identidad propia dentro de la industria.

Valentino Martin, hijo de Ricky Martin. Especial

Las comparaciones al final de cuentas son un poco inevitables. La expectativa siempre será más alta", comentó.

¿Busca seguir los pasos de Vicente y Alejandro Fernández?

Alex explicó que, aunque admira profundamente la trayectoria de su padre y de su abuelo, nunca ha hecho de sus carreras una meta a superar.

Por el contrario, señaló que su prioridad es construir su propio estilo y avanzar con una propuesta que lo identifique como artista.

Simplemente hago lo mío", expresó al hablar sobre la manera en que ha enfrentado las constantes comparaciones.

Más allá del éxito musical, el cantante aseguró que el ejemplo que ha recibido en casa también le ha enseñado a encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la personal.

Según explicó, esa experiencia familiar le ha permitido comprender cómo mantener una carrera artística sin descuidar el ámbito personal.

Valentino Martin, hijo de Ricky Martin. Especial

¿Cómo es actualmente su relación con Alejandro Fernández?

Alex Fernández también aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Alejandro Fernández.

El cantante aseguró que la relación con su padre atraviesa un buen momento y comentó que actualmente "El Potrillo" disfruta de un periodo de descanso.

Además, destacó que siempre ha contado con el apoyo de su padre, incluso durante las etapas de mayor carga de trabajo.

Mi papá siempre está presente. Siempre fue y siempre está presente", afirmó.

Con estas declaraciones, Alex Fernández dejó claro que, aunque reconoce el peso que tiene llevar uno de los apellidos más representativos de la música mexicana, su objetivo sigue siendo consolidar una carrera basada en su propio talento y no en las comparaciones.