Todo sobre el emotivo especial de Peanuts en Apple TV+, 'No hay lugar como el hogar, Snoopy'

En un mundo en donde la animación a través de la tecnología, las historias efímeras y los elementos visuales tienen que acercarse al realismo, Apple TV+ apostó por lo clásico. Pese a liderar los avances tecnológicos, la compañía sabe que es primordial preservar legados como el que Charles M. Schulz, creador de Peanuts en 1950 (Charlie Brown en Latinoamérica), dejó al mundo al explorar emociones como la soledad, inseguridad, felicidad, amor, fallas y sueños desde la mirada de sus tiernos e irreverentes personajes infantiles.

Pero también sabíamos que necesitábamos actualizarlo, pero no necesariamente para que los niños se enfrenten a todo tipo de caos, problemas y situaciones aceleradas del mundo real, sino bajar un poco el ritmo y mantenerlo como la animación original, porque hay demanda de padres e hijos de poder contar con un lugar para sentarse tranquilamente.

La historia de raíz enseña a dos personajes (Charlie Brown y Snoopy) que podían caminar sin hablar ni cortar la acción, esto es un testimonio de la fuerza que de los personajes del señor Schulz: Niños pequeños con cabezas grandes y grandes expresiones e ideas, y por supuesto, Snoopy", contó a Excélsior Mark Evestaff, productor ejecutivo de No hay lugar como el hogar, Snoopy, que estrena mañana en Apple TV+.

Se trata de un especial que nos cuenta cómo la casa roja de Snoopy (o lo que también ve como su Sopwith Camel durante las fantasías que tiene combatiendo al Barón Rojo), se vende por accidente en una venta de garage, llevándose una buena parte de sus recuerdos, días y pertenencias. Entonces, Charlie Brown y el dramático y brillante beagle se embarcan en un viaje para recuperarla y aprenden el valor de la amistad, la comunidad y el significado de lo que realmente es un hogar.

Rob Boutilier, animador, también participó en el diseño visual de la serie y es un gran fan de Peanuts, por lo que era fundamental para todos los involucrados —Peanuts Worldwide, Apple TV y WildBrain— asegurarse de tener una base sólida en los cimientos y el legado de la franquicia.

“La idea surgió del programa de Snoopy. Teníamos un par de ideas, y una muy importante era: ‘¿qué tal si pensamos en la icónica casa de perro que todos conocemos?’ Es el hogar de Snoopy, donde vive, duerme y sueña, pero ¿qué pasaría si lo perdiera todo? Fue la primera idea que quisimos desarrollar, por ser importante y ambiciosa.

“Y en cuanto al aspecto artístico, muchos miembros del equipo llevan ocho años trabajando con nosotros. Todos han crecido con esta marca y han tenido la oportunidad de participar. Y algunos de ellos son los mejores en lo que hacen en términos de artistas de storyboard, dirección de arte, directores, animadores, diseñadores, en todos los niveles. También personas que han crecido con esta marca, que son fans ante todo, así que realmente fue una oportunidad enorme y maravillosa para volcarnos porque habíamos tenido una probada con el show de Snoopy para poder, básicamente, devolver un poco”, agregó.

Apple TV+

Muchas personas de la productora, sabiendo que la tira cómica está en la celebración de sus 75 años (casi 76), vivieron muy de cerca el fenómeno de Charlie Brown dependiendo de sus generaciones. Quizá los más grandes vivieron la experiencia de tener las tiras impresas, otros llegaron por el famoso especial navideño de 1965 y más tarde entraron los que crecieron con la serie animada de los ochentas, sin olvidarse de las películas (como la de 2015) y ahora los especiales de la plataforma.

“Crecí con los cómics de Peanuts, los libros, los especiales de televisión. Incluso tenía las sábanas, fueron una parte muy importante de mi infancia y la de muchas personas, así que trabajar en este especial ha sido un sueño hecho realidad. Creo que lo que más me gustó es que pudimos contar una historia más larga, como en los especiales originales, algo que no habíamos podido hacer con The Snoopy Show y Snoopy in Space. Pudimos profundizar en lo que creíamos que era una gran idea y aprovechar los excelentes recursos que nos brindó este increíble equipo de artistas.

“La marca tiene un legado y un peso tan grande que todos en el programa son fans ante todo, así que no fue difícil conseguir el talento que necesitábamos para llevar a cabo esta visión a la perfección. Y la música también fue de otro nivel, con una orquesta de 40 músicos, un trío de jazz, Jeff Morrow y una canción original de Allen Stone. Y, por supuesto, la familia Schulz aprueba todo el contenido que se publica para asegurarse de que no estemos haciendo nada demasiado descabellado”, agregó el productor.

Snoopy Unleashed

La próxima película del universo Peanuts, Unleashed, estaría programada para 2027 con Steve Martindo, realizador del filme de 2015, de vuelta al mando, además de tener un guion creado a partir de una idea de Craig y Bryan Chulz, hijo y nieto de Charles M. Schulz, respectivamente.

Así es el primer vistazo a la próxima película de Peanuts. WildBrain

La historia ubicaría a los personajes en Nueva York buscando a Snoopy, quien se pierde en la Gran Manzana tras la llegada de Mia, la mejor amiga de Charlie, quien lo visita desde Londres. Mia será el primer personaje de la franquicia de descendencia asiática y en silla de ruedas.

El portal de la productora WildBrain compartió la información y una primera imagen el mes pasado en su portal, luego de dar la primicia en el famoso festival de animación Annecy, en Francia.