¿Quiénes son los primeros nominados de La Casa de los Famosos México 2026?
La cuarta temporada del reality vivió su primera gala de nominación. Los 18 habitantes emitieron sus votos por primera vez, mientras algunos concursantes iniciaron la semana con inmunidad y otro quedó nominado de manera directa
La tensión comenzó a sentirse en La Casa de los Famosos México 2026 con la primera gala de nominación de la temporada. Este miércoles, los 18 participantes ingresaron por primera vez al confesionario para repartir puntos entre sus compañeros y comenzar a definir quiénes estarán en riesgo de abandonar la competencia.
Antes de que iniciara la votación, ya había un habitante con un lugar asegurado en la placa de nominados: Aldo Rendón, quien recibió una nominación directa como parte de una dinámica del programa.
¿Cómo quedaron distribuidas las habitaciones?
Habitación Ibiza
- Aldo Rendón (capitán)
- Ese Pérez
- Cynthia Klitbo
- Yanet García
- Ernesto Laguardia
- Luis Chaparro
Habitación Tulum
- Karina Torres (capitana)
- Brianda Deyanara
- Memo Schutz
- Arantza Ruiz
- Mariana Ochoa
- Moisés Peñaloza
Habitación Malibú
- Fede Vigevani (capitán)
- Massad Altamimi
- Gema Garoa
- Ximena Herrera
- Flor Vigna
- Yahir
Al tratarse de la primera nominación de la temporada, todos los habitantes tuvieron la oportunidad de votar, ya que el próximo domingo se conocerá el primer eliminado del reality.
Sin embargo, dos concursantes quedaron protegidos y no pudieron ser nominados.
Por un lado, Fede Vigevani obtuvo inmunidad tras ganar la prueba del líder. En tanto, Cynthia Klitbo recibió el beneficio gracias a una dinámica especial realizada durante la gala de estreno, cuando Gema Garoa decidió otorgarle esa ventaja.
¿Quiénes son los primeros nominados?
Con la primera ronda de votaciones en marcha, la lista de habitantes en riesgo comenzó a tomar forma. Los nominados de la primer semana son:
- Aldo
- Yaneth
- Mariana
- Arantza
- Ximena
- Luis
- Memo
¿Dónde seguir el reality?
En Estados Unidos, La Casa de los Famosos México no se transmite por televisión abierta. Sin embargo, los seguidores pueden mantenerse al tanto de todo lo que sucede dentro de la casa a través de las plataformas digitales y las redes sociales oficiales de ViX y del programa, donde se comparten los momentos más destacados de la competencia.