¿Quiénes son los primeros nominados de La Casa de los Famosos México 2026?

La tensión comenzó a sentirse en La Casa de los Famosos México 2026 con la primera gala de nominación de la temporada. Este miércoles, los 18 participantes ingresaron por primera vez al confesionario para repartir puntos entre sus compañeros y comenzar a definir quiénes estarán en riesgo de abandonar la competencia.

Antes de que iniciara la votación, ya había un habitante con un lugar asegurado en la placa de nominados: Aldo Rendón, quien recibió una nominación directa como parte de una dinámica del programa.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

¿Cómo quedaron distribuidas las habitaciones?

Habitación Ibiza

Aldo Rendón (capitán)

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yanet García

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Habitación Tulum

Karina Torres (capitana)

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

Habitación Malibú

Fede Vigevani (capitán)

Massad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Al tratarse de la primera nominación de la temporada, todos los habitantes tuvieron la oportunidad de votar, ya que el próximo domingo se conocerá el primer eliminado del reality.

Sin embargo, dos concursantes quedaron protegidos y no pudieron ser nominados.

Por un lado, Fede Vigevani obtuvo inmunidad tras ganar la prueba del líder. En tanto, Cynthia Klitbo recibió el beneficio gracias a una dinámica especial realizada durante la gala de estreno, cuando Gema Garoa decidió otorgarle esa ventaja.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

¿Quiénes son los primeros nominados?

Con la primera ronda de votaciones en marcha, la lista de habitantes en riesgo comenzó a tomar forma. Los nominados de la primer semana son:

Aldo

Aldo Yaneth

Mariana

Arantza

Ximena

Luis

Memo

¿Dónde seguir el reality?

En Estados Unidos, La Casa de los Famosos México no se transmite por televisión abierta. Sin embargo, los seguidores pueden mantenerse al tanto de todo lo que sucede dentro de la casa a través de las plataformas digitales y las redes sociales oficiales de ViX y del programa, donde se comparten los momentos más destacados de la competencia.