Lanzan gas lacrimógeno durante show de Ricky Martin; ¿qué le pasó al cantante?

Durante un concierto de Ricky Martin en Montenegro, una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, por lo que el show fue interrumpido de forma abrupta, pero tras controlar la situación y confirmar que el público podía regresar de manera segura, el cantante decidió retomar la presentación.

Ricky Martin se presentó en la Plaza de la Independencia como parte de las celebraciones por los 20 años de la restauración de la independencia del país. Medios locales reportaron que el concierto fue interrumpido brevemente después de que se lanzara gas lacrimógeno durante el show.

De acuerdo con el comunicado de la oficina del artista, el gas provocó que asistentes se alejaran de la zona y recibieran atención, mientras el cantante y su equipo abandonaron el escenario como medida preventiva. Después de la revisión de seguridad, el espectáculo continuó.

Ricky Martin abandona el escenario por seguridad

La oficina de Ricky Martin informó que, tras el lanzamiento del gas lacrimógeno, el equipo del cantante y el personal de seguridad actuaron de inmediato para proteger al artista y a los asistentes.

“Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro —donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live— una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”, señaló el comunicado.

Como medida preventiva, Ricky Martin y su equipo salieron del escenario mientras autoridades locales y personal de seguridad controlaban la situación.

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El concierto en Podgorica había sido anunciado por el Gobierno de Montenegro como uno de los eventos centrales por el aniversario de la restauración de su independencia, con acceso gratuito para ciudadanos y visitantes.

El cantante decidió continuar con el show

Aunque integrantes del equipo de Ricky Martin recomendaron no continuar con la presentación, el artista decidió volver al escenario una vez que las autoridades confirmaron que ya no había riesgo para el público.

“Una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”, indicó el comunicado.

La decisión fue recibida como una muestra de profesionalismo por parte del cantante, aunque el episodio dejó claro el momento de riesgo que se vivió durante el inicio de la etapa europea de su gira.

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La gira Ricky Martin Live sigue en Europa

Tras el incidente, la oficina de Ricky Martin confirmó que la gira continuará con sus próximas presentaciones programadas en Europa y otras fechas internacionales.

El tour reúne algunos de los mayores éxitos del cantante, incluidos temas como María, “La Copa de la Vida, Livin’ la Vida Loca, She Bangs y canciones de distintas etapas de su carrera.

Ricky Martin ha mantenido una agenda internacional activa, con presentaciones anunciadas en ciudades europeas durante el verano de 2026. Ticketmaster muestra fechas de la gira en países como Polonia y Turquía, entre otros mercados.

bgpa