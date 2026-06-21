Alejandro Fernández abre su corazón al recordar a Vicente Fernández en el Día del Padre

En el marco del Día del Padre, Alejandro Fernández recordó a su padre, Vicente Fernández, con un mensaje lleno de cariño y agradecimiento por todo lo que le enseñó a lo largo de su vida.

A través de sus redes sociales, el intérprete expresó cuánto extraña al llamado "Charro de Huentitán" y destacó el impacto que tuvo en su formación personal y profesional.

Puedo decir que me tocó uno de los mejores. Feliz Día del Padre, gracias por todo viejón. Te extraño todos los días… un abrazo hasta el cielo."

Foto: Instagram alexoficial

En un video que publicó habló sobre el profundo agradecimiento que siente hacia su padre por el legado que le dejó.

Yo le agradezco por todas sus enseñanzas, por haberme dado la vida, por haberme dado la familia que me dio, por haberme dado todos los consejos, las enseñanzas, el camino recorrido, por todo lo que me ayudó desde chiquito, desde arriba nos está cuidando y le agradezco y le pido a Dios y a él que siempre esté cuidando mis pasos, que me guíe, que me lleve por el buen camino, por el que él se fue, por el triunfo, pues súper agradecido por su obra que nos dejó."

Alejandro Fernández celebra junto a su hijo y sus nietas

Alejandro Fernández compartió una serie de fotografías junto a su hijo Alex Fernández, sus nietas, hija y familia, acompañadas de un mensaje en el que reflexionó sobre la paternidad y el orgullo que siente por ver a sus hijos formar sus propias familias.

Ser padre ha sido una de las experiencias más chingonas que me ha dado la vida y ver a mis hijos convertirse en buenas personas ha sido un regalo… Alex, verte hoy como padre me llena de muchísimo orgullo. Feliz Día del Padre, hijo. Te quiero mucho."

La publicación recibió una respuesta de Alex Fernández, quien agradeció las palabras de su padre y destacó la admiración que siente por él.

Foto: Instagram alexoficial

Gracias papá. No sabes lo mucho que significan tus palabras para mí. Ser papá me ha hecho valorar todavía más todo lo que tú has sido para nosotros. Te quiero mucho y me siento muy orgulloso de ser tu hijo."

Alex Fernández desmiente rumores sobre su relación con su padre

Hace casi cuatro semanas, Alex Fernández emitió un comunicado para aclarar las versiones que señalaban un supuesto distanciamiento con Alejandro Fernández.

El cantante explicó que, tras regresar a México luego de una gira de más de 20 días en el extranjero, se encontró con diversas especulaciones sobre la relación que mantiene con su padre, por lo que decidió pronunciarse públicamente.

A mi llegada a México, después de más de 20 días de gira en el extranjero, me he encontrado con algunos comentarios relacionados con mi relación con mi papá, Alejandro Fernández. Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros."

Foto: Instagram alexfernandez.g

Amo profundamente a mi papá, me siento muy orgulloso de él y agradezco de corazón el apoyo, el cariño y los consejos que siempre me ha dado, tanto en mi vida personal como en mi camino artístico. Cualquier versión que sugiera lo contrario es completamente falsa. Gracias por su cariño, por su respeto y por acompañarme siempre."

Una familia unida por el legado de Vicente Fernández

Las recientes publicaciones de Alejandro Fernández y las declaraciones de su hijo muestran la cercanía que mantiene la familia Fernández. Además de recordar con cariño a Vicente Fernández en una fecha tan significativa, padre e hijo aprovecharon la ocasión para expresar públicamente el orgullo, respeto y afecto que existe entre ellos.