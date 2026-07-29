GIFF: Celia Viada Caso y Lur Olaizola piden garantizar pagos e igualdad en el cine contemporáneo

SAN MIGUEL DE ALLENDE.– El panorama del cine contemporáneo español exige no sólo creatividad y visibilidad, sino también una constante estrategia para sobrellevar las complejas vías de financiamiento. Así lo dejaron claro las cineastas Lur Olaizola y Celia Viada Caso durante el conversatorio Posibilidades narrativas y exploración en el cine contemporáneo español, en el marco del Guanajuato International Film Festival (GIFF).

Durante el espacio donde hablaron sobre los procesos creativos y los obstáculos de la producción independiente, ambas realizadoras abordaron desde la urgencia de sostener dignamente el trabajo del equipo cinematográfico hasta las marcadas desigualdades de género al momento de levantar presupuestos.

Para Lur Olaizola, quien actualmente trabaja en la preparación de su primer largometraje, la autogestión y el cine independiente no deben ser sinónimos de precarización.

Es importante que se haga, pero es importante pagarle a la gente, porque a final de cuentas es trabajo”, enfatizó Olaizola.

La realizadora también puso sobre la mesa las desigualdades que persisten en la industria, al señalar cómo las producciones dirigidas por mujeres continúan recibiendo significativamente menos recursos en comparación con las de sus colegas varones. Ante esta disparidad, Olaizola destacó que los festivales siguen siendo la ventana principal y, en ocasiones, casi la única posibilidad para exhibir estas obras.

Por su parte, la cineasta Celia Viada Caso presentará su segundo largometraje, Volver a casa tan tarde, en esta edición del GIFF. Viada reflexiona sobre el desgaste que implica llevar sobre los hombros tanto el peso creativo como la producción ejecutiva de sus proyectos.

“Me gustaría tener una productora que se encargue de esa parte y dejar de hacerlos yo, para levantar mis largometrajes”, compartió Viada, haciendo hincapié en que el entorno actual “nos obliga a aprender a ser tramposas, y lo que me gustaría sería tener recursos para hacer los proyectos que quiero hacer”.

Más allá de las cifras de taquilla o la convocatoria masiva, ambas cineastas coincidieron en que el fin primordial del cine radica en el diálogo con la audiencia y la apertura de nuevos lenguajes narrativos.

“Es importante dar visibilidad a una película, así vengan cinco personas a verla”, puntualizó Lur Olaizola, “hoy estoy muy contenta de que mis cortos se puedan ver, poder hablar y compartir. Pero hacer es lo que más me gusta, sin duda, aunque sea mucho esfuerzo y un reto tener espacios para compartirlo”, agregó.

Las ibéricas dieron una conferencia interesante para exponer las diferencias que hay en el cine hecho por mujeres contra el de los hombres. Luis Gutiérrez

Asimismo, Viada cuestionó la oferta cinematográfica dominante y la necesidad de buscar audiencias más exigentes: “A mí todavía esta situación no me gusta mucho, siento que hay mucha gente que no responde a lo que queremos como espectadoras”.

El encuentro concluyó reafirmando la relevancia de espacios como el GIFF para descentralizar las voces del cine internacional y brindar plataforma a narrativas que desafían los circuitos comerciales habituales.

Variaciones: Foco Lur Olaizola

La directora cuenta con el formato corto, titulado Variaciones: Foco Lur Olaizola, una selección de sus piezas, las cuales han sido aclamadas por su lenguaje ensayístico y su exploración sobre la memoria y la identidad.

Celia Viada Caso

La cineasta trajo su segundo largometraje: Volver a casa tan tarde, donde explora el exilio en México de la escritora española María Luisa Elío y el momento en el que decide volver a su país. Fue galardonado en Gijón el año pasado.