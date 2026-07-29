Tunden en redes sociales a Bárbara de Regil por querer ser la Wonder Woman... ¡De Marvel!

La actriz mexicana Bárbara de Regil desató una nueva ola de críticas y burlas en las plataformas digitales tras cometer un error sobre el mundo de los superhéroes. La protagonista de televisión expresó su deseo de interpretar a Wonder Woman en la pantalla grande, pero pidió el papel directamente a los estudios Marvel, empresa rival de la editorial dueña del personaje.

El desliz ocurrió durante una reciente entrevista donde la artista respondió a cuestionamientos sobre sus preferencias actorales en el género de acción. Al indagar sobre el héroe de las historietas que desearía encarnar, la famosa nombró de inmediato a la icónica amazona. La creadora de contenido justificó su elección al recordar sus constantes caracterizaciones de la guerrera durante festividades de Halloween y celebraciones de cumpleaños.

Bárbara de Regil disfrazada como Wonder Woman. Foto de IG: Bárbara de Regil

La polémica estalló en los segundos posteriores de la charla por un llamado directo a la compañía equivocada. La celebridad ignoró por completo que la heroína pertenece exclusivamente a las filas de DC Cómics, competencia frontal de la productora creadora de los Avengers. El error escaló rápidamente entre las comunidades de fanáticos de las novelas gráficas.

"Marvel, aquí estoy, ya estoy preparada, ya sé pelear, ya traigo el cuerpo, nada más falta la firma", declaró la actriz frente a los micrófonos. Esta afirmación bastó para detonar la indignación y el sarcasmo masivo en el entorno digital. Los usuarios de las redes sociales no perdonaron la confusión de las franquicias más exitosas del cine actual.

Reacciones y burlas en el entorno digital

Los internautas reaccionaron de inmediato ante las declaraciones de la polémica figura del espectáculo nacional. Cientos de mensajes inundaron los foros y las cajas de comentarios de los principales portales de entretenimiento. Los seguidores del género criticaron duramente el desconocimiento de la actriz sobre los universos cinematográficos que dominan la taquilla mundial.

La equivocación generó respuestas cargadas de ironía y sarcasmo puro. "Con razón no la contrata Marvel", escribió un usuario sobre la aparente audacia de la petición. Otro perfil ironizó sobre las proporciones cósmicas del error y las producciones venideras: "Qué ganas de verla de Wonder Woman en Avengers: Doomsday contra el Chapulín Colorado en el planeta Namek".

Bárbara del Regil promocionando la película "Quiero tu vida". Foto: Cuartoscuro

Las críticas apuntaron también al entrevistador y su reacción frente a las cámaras. "¿Cómo le hizo el entrevistador para no morirse de la risa? Y todavía contestarle algo inteligente", cuestionó un fanático en la plataforma X. La mayoría de los señalamientos exigieron a la actriz investigar mínimamente sobre la propiedad intelectual de la Mujer Maravilla antes de lanzar campañas públicas para conseguir trabajo.

El desconocimiento de la llamada 'casa de las ideas' figuró como el foco central de los reclamos generales. "Primero que se aprenda a qué estudio y cómic pertenece la Mujer Maravilla", exigieron los conocedores del tema. La viralidad del fragmento audiovisual convirtió el nombre de la influencer en tendencia nacional durante varias horas continuas.

Un historial de polémicas virales en internet

Este reciente error público engrosa la extensa lista de controversias protagonizadas por Bárbara de Regil en internet. La protagonista de diversas producciones televisivas enfrentó múltiples cancelaciones virtuales en el pasado por comentarios desatinados o consejos controversiales sobre salud física y bienestar. Sus intervenciones en vivo constantemente detonan debates y generan oleadas de memes.

Bárbara de Regil tomándose una selfie. Foto de IG: Bárbara de Regil

Las equivocaciones frente a las cámaras marcaron la relación de la actriz con las audiencias más jóvenes. Las confusiones conceptuales, los deslices geográficos y los comentarios accidentados nutren diariamente el archivo de sus peores momentos mediáticos. La actual equivocación entre Marvel y DC Cómics reafirma su posición como una de las figuras públicas más expuestas al escrutinio digital.

Mientras el debate continuó en las redes sociales, la involucrada guardó silencio sobre las burlas generadas por su confusión de casas editoriales. Los estudios cinematográficos aludidos ignoraron por completo la petición mediática de la artista mexicana. La vacante para interpretar a la heroína en los próximos proyectos audiovisuales de James Gunn continúa oficialmente abierta y en fase de desarrollo.