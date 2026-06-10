Alejandro Fernández 'explota' tras pregunta sobre el color de su lengua; "me tiene hasta la madr..."

Alejandro Fernández protagonizó un momento de tensión durante un reciente encuentro con medios de comunicación, luego de ser cuestionado sobre los rumores que apuntan a posibles problemas en su voz y el color que tenía su lengua en una de sus presentaciones.

La polémica surgió a raíz de un video que generó comentarios entre algunos usuarios y comunicadores, quienes pusieron en duda la salud del intérprete. Sin embargo, el artista aprovechó la entrevista para aclarar la situación y rechazar las especulaciones.

Alejandro Fernández durante un concierto. Foto de IG: Alejandro Fernández

Alejandro Fernández responde con molestia a las críticas

Mientras hablaba sobre sus próximos proyectos, el cantante fue interrogado acerca de las versiones que señalan un supuesto deterioro en su voz y la razón del por qué tenía un color verde en su lengua en días pasados. La pregunta provocó una respuesta directa del artista, quien aseguró estar cansado de los señalamientos.

"Qué bueno que me preguntan eso porque... esto es de un periodista que siempre me ha estado chinga… y me tiene hasta la madr... Solamente les quiero aclarar que esa vez era mi segundo concierto y acababa de terminar mi show, me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó", explicó.

Alejandro Fernández preocupa por el color de su lengua. Especial

Tras responder a los cuestionamientos, el intérprete reiteró que continúa trabajando con normalidad y que su voz se encuentra en buenas condiciones. Aunque evitó revelar la identidad del periodista al que hizo referencia, sí manifestó su inconformidad por los comentarios que han surgido en torno a su carrera.

Se alista para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

Más allá de la polémica, Alejandro Fernández también habló sobre la responsabilidad que representa interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la inauguración del Mundial.

A pesar de su amplia trayectoria artística, reconoció sentir nervios por presentarse ante una audiencia global que seguirá el evento desde distintos países.

"No va a ser nada fácil estar ahí, bueno no va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuántos millones de personas", dijo previo a participar en un concierto.

Alejandro Fernández abrirá el Mundial 2026 con la interpretación del Himno Nacional Mexicano Especial

La participación del llamado "Potrillo" será uno de los momentos más destacados de la ceremonia inaugural, en la que también estarán presentes artistas nacionales e internacionales que formarán parte del espectáculo musical.

Antes de finalizar la entrevista, el cantante fue consultado sobre el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Sin dudarlo, mostró confianza en la Selección Mexicana y compartió el resultado que espera ver en la cancha.