Gema Garoa sufre un descuido viral con su vestuario en La Casa de los Famosos México

La actriz Gema Garoa protagonizó un aparatoso accidente de vestuario dentro de las instalaciones de La Casa de los Famosos México. El incidente viral ocurrió en la sala principal del inmueble cuando la participante intentó recostarse para abrazar a su compañero Aldo Rendón. Un movimiento brusco levantó la tela de su vestido y expuso su anatomía frente a todas las cámaras del popular programa de telerrealidad.

La influencer Karina Torres presenció el descuido de primera mano desde el sillón contiguo y alertó inmediatamente a la involucrada. "Hermana, se te ve todo el asifor", mencionó la creadora de contenido con un tono completamente burlesco. El presentador Memo Schutz reaccionó al instante ante la peculiar escena y auguró la viralidad inminente del momento en las diferentes plataformas digitales.

Gema Garoa reacomodando su vestuario. Foto: Captura de pantalla

Lejos de molestarse por la falla de su ropa, la tamaulipeca tomó la situación con bastante humor y restó importancia al suceso en televisión nacional. "Nadie me estaba grabando, nunca me ven las cámaras", bromeó la artista para relajar la tensión del cuarto. Karina Torres remató el divertido segmento soltando un comentario directo: "Se te veía hermosa. Me quedé fría. No usa calzones".

Por su parte, Aldo Rendón continuó con la dinámica humorística y lanzó comentarios sarcásticos sobre el accidente físico que presenció en primera fila. "Se te vio todo... qué asco y te me pones aquí", soltó el conocido estilista frente al resto de los habitantes, provocando las risas generales del grupo reunido en la sala.

Un ingreso marcado por la tragedia familiar

Este bochornoso momento ocurrió pocas horas después de una fuerte revelación personal durante la primera noche de convivencia en el programa. Gema Garoa ingresó al esperado reality show el domingo 26 de julio cargando el enorme peso de una pérdida reciente. La tamaulipeca recibió la devastadora noticia de la muerte de su padre, David García Chavira de 70 años, mientras cumplía el aislamiento obligatorio en un hotel.

La conductora Galilea Montijo presentó a la intérprete como la habitante sorpresa de la temporada y le brindó contención directa en el escenario principal. Durante el primer brindis oficial con sus nuevos compañeros, la actriz tomó la palabra y expuso su compleja situación sin buscar compasión alguna. Explicó el reciente acercamiento con su progenitor, a quien conoció apenas hace dos años, y rechazó cualquier trato preferencial.

Gema Garoa en La Casa de los Famosos México. Foto: La Casa de los Famosos

"No quiero que me salgan con la mamad* de que: ‘La nomino para que viva el duelo con su familia’", advirtió la participante frente a los presentes. La contundente declaración desató los aplausos inmediatos de los otros 17 habitantes del proyecto. La famosa cerró su discurso confirmando su orfandad total y su fuerte deseo de vivir el luto al interior del confinamiento televisivo.

Trayectoria consolidada en la televisión mexicana

Nacida en la localidad de Valle Hermoso, Tamaulipas, Gema García Figueroa adoptó el nombre artístico "Garoa" a partir de las iniciales de su propio nombre. Egresó del Centro de Educación Artística en el año 2013 e inició rápidamente su recorrido profesional en la pantalla chica. Logró su primer papel destacado en 2015 dentro del melodrama Pasión y poder, bajo la batuta del productor José Alberto Castro.

Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026. Especial

Su extenso catálogo actoral incluye participaciones en proyectos de gran audiencia como Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón y Contigo sí. Recientemente formó parte del elenco de la producción Fugitivas, en busca de la libertad, consolidando su presencia estelar en el canal estelar de la compañía de San Ángel.

Justo antes de su sorpresivo encierro, protagonizó la telenovela Hermanas, un amor compartido (2026), donde dio vida al personaje de Marcela. Para construir este complejo papel, la artista investigó a fondo las dinámicas oscuras de la violencia emocional en las relaciones de pareja. En este demandante proyecto compartió créditos principales con figuras del medio como Osvaldo Benavides, Danna García y Adriana Louvier.