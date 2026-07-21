¿Quién es Valentino Martin? El hijo de Ricky Martin que pide no ser comparado con su padre

El nombre de Valentino Martin, hijo del cantante Ricky Martin, se volvió tendencia luego de que hizo una polémica declaración en la que pidió no ser comparado con su famoso padre.

El hijo del cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores de redes sociales al publicar un emotivo video, en el que solicitó ser reconocido por su propio talento y esfuerzo, no solamente por su apellido.

Hijo de Ricky Martin que pide no ser comparado con su padre

Valentino Martin, hijo de Ricky Martin. Especial

En el video que hizo público y después borró de su cuenta de Instagram, el joven explicó el motivo de su mensaje, con una frase contundente:

Mi nombre es Valentino Martín. No Ricky Martin”.

En la grabación, que duraba alrededor de 13 minutos, pidió a quienes siguen su contenido que lo hicieran por quien es él y no por el vinculo familiar con Ricky Martin.

Valentino dejó claro que no existe ningún conflicto entre él y su padre, pues reiteró en diversas ocasiones el cariño y respeto que le tiene, pero confesó que le resulta doloroso que las personas atribuyan sus habilidades a la influencia de Ricky Martin, lo que minimiza el trabajo que realiza y se esfuerza por desarrollar.

En tanto, también ofreció disculpas por la forma en expresó sus sentimientos, pero insistió en que no es la misma persona que su padre.

Eso duele, de verdad duele. Siempre comparándome a mi padre. Solo porque soy su hijo no somos la misma persona”, expresó el joven.

Las declaraciones que hizo Valentino se difundieron rápidamente en diversas plataformas y se hicieron virales, aunque el video fue eliminado poco después de su cuenta de Instagram, pero recuperado por algunos usuarios en algunas rede sociales.

Sobre el mensaje que comunicó el hijo de Ricky Martin, el debate comenzó entre usuarios y algunos destacaron la presión que enfrentan los hijos de celebridades al intentar abrirse camino con identidad propia cuando cargan con el peso del apellido de sus padres.

Hasta el momento, ni Valentino ni Ricky han explicado las razones por las que la grabación fue eliminada.

¿Quién es Valentino Martin?

Valentino Martin, hijo de Ricky Martin. Especial

Valentino Martin nació el 9 de agosto de 2008 junto a su hermano gemelo, Matteo Martin, mediante un proceso de gestación subrogada.

Valentino ha crecido prácticamente bajo los reflectores, aunque su padre siempre ha procurado proteger la privacidad de sus hijos.

Con el paso de los años, Valentino comenzó a tener más presencia en redes sociales, en donde comparte, en su mayoría, sus habilidades para el baile.

‘Tino’, como es conocido en redes, ha convertido el baile en uno de los pilares de su contenido de Instagram. En sus videos se muestra practicando coreografías, retos virales y rutinas inspiradas en artistas que admira.

Uno de sus videos más comentados fue el que publicó en mayo de 2026, cuando recreó la icónica coreografía de "Beat It" de Michael Jackson. El clip se viralizó rápidamente y recibió miles de reacciones, ya que muchos usuarios destacaron su coordinación, energía y presencia frente a la cámara.

En varias ocasiones ha compartido videos junto a Ricky Martin, mostrando la complicidad que existe entre ambos y comparando sus pasos de baile. Uno de esos videos, publicado por el cantante, se volvió especialmente popular porque Ricky reveló que llevaba años intentando convencer a su hijo de grabar una coreografía con él.

¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin?

Ricky Martin tiene cuatro hijos. Todos nacieron mediante gestación subrogada, un método al que el cantante ha dicho que recurrió para cumplir su deseo de convertirse en padre.

Sus hijos son:

Valentino Martin: nació el 9 de agosto de 2008 junto a su hermano gemelo. Actualmente tiene 17 años. En los últimos años ha ganado popularidad en redes sociales por sus videos de baile, coreografías y contenido de estilo de vida.

Matteo Martin: también nació el 9 de agosto de 2008 y tiene 17 años. Ricky Martin ha contado que Matteo tiene una personalidad más artística y extrovertida, además de mostrar interés por la música y el entretenimiento.

Lucía Martin-Yosef: nació el 24 de diciembre de 2018 y es la única hija del cantante. Ricky suele compartir ocasionalmente fotografías con ella, aunque procura mantener su privacidad.

Renn Martin-Yosef: nació el 29 de octubre de 2019 y es el menor de la familia. Al igual que su hermana Lucía, aparece muy pocas veces en las redes sociales de su padre.

Los gemelos Valentino y Matteo nacieron en 2008, cuando Ricky Martin aún era padre soltero, varios años antes de iniciar su relación con el artista sueco-sirio Jwan Yosef. Posteriormente, Ricky y Jwan comenzaron su relación en 2016, se casaron en 2017 y ampliaron la familia con el nacimiento de Lucía y Renn, también mediante gestación subrogada. Aunque Ricky y Jwan se divorciaron en 2023, ambos han afirmado que mantienen una relación cordial y comparten la crianza de sus dos hijos menores.