Imelda Tuñón asegura que Maribel Guardia tiene una orden de restricción por supuesta violencia

La batalla legal que desde hace meses enfrenta a Imelda Tuñón con integrantes de la familia de Julián Figueroa volvió a colocarse en el centro de la atención mediática. La actriz ofreció declaraciones a diversos programas como De Primera Mano en las que abordó varios de los temas que han rodeado el caso, incluyendo decisiones judiciales, acusaciones públicas y la situación relacionada con su hijo.

Durante la entrevista, Imelda dejó claro que, desde su perspectiva, gran parte de la información que ha circulado en torno al conflicto ha sido malinterpretada o presentada de manera incompleta, lo que ha provocado confusión entre la opinión pública.

La viuda de Julián Figueroa sostuvo que muchas de las resoluciones tomadas por las autoridades obedecen estrictamente a cuestiones legales y no a diferencias personales, como se ha especulado en distintos espacios.

Imelda explica por qué Addis Tuñón fue nombrada tutora

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la explicación que ofreció sobre el nombramiento de Addis Tuñón como tutora. De acuerdo con Imelda, asumir ese cargo implicó cumplir con diversos requisitos establecidos por la ley, por lo que rechazó las versiones que sugieren que se trata de una posición que otorga beneficios personales.

Para ser tutriz, de hecho, ella tuvo que dejar algo en garantía, o sea, un inmueble, explicó ante los medios.

La actriz detalló que el cargo implica una responsabilidad importante relacionada con la administración de los intereses del menor, por lo que consideró injusto que se minimice el procedimiento legal que debió seguirse.

Tú no recibes nada por ese puesto, más bien tienes que dar algo, agregó al explicar las obligaciones que conlleva esa figura jurídica.

Según señaló, muchas de las críticas que se han hecho sobre este tema provienen del desconocimiento de los requisitos legales que exige este tipo de nombramientos.

Imelda Tuñón IG

La declaración sobre Maribel Guardia que generó controversia

Otro de los temas más comentados de la entrevista fue la referencia que hizo a Maribel Guardia y a las razones por las que, según su versión, se modificaron ciertas circunstancias relacionadas con la convivencia familiar.

Imelda rechazó que las decisiones tomadas tengan su origen en resentimientos personales o conflictos emocionales.

No se le retiró a la abuelita porque no se le quiera, no por nada de saña, afirmó.

Sin embargo, fue una declaración posterior la que captó la atención de medios y usuarios en redes sociales. Al explicar las razones detrás de algunas resoluciones legales, aseguró:

No cumplió con su obligación y porque tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo.

La actriz no ofreció detalles adicionales sobre el alcance de dicha medida, pero insistió en que las decisiones tomadas dentro del proceso responden a elementos jurídicos y no a cuestiones personales.

Maribel Guardia Foto: Cuartoscuro.com

Asimismo, recordó que durante un periodo de convivencia familiar existían restricciones respecto a quiénes podían ingresar al domicilio donde residía, situación que, según relató, llegó a afectar incluso la convivencia con algunos de sus familiares más cercanos.

Niega atravesar una depresión

Además de responder a los cuestionamientos relacionados con el proceso legal, Imelda Tuñón también habló sobre su estado emocional.

En las últimas semanas surgieron versiones que aseguraban que atravesaba por una etapa de depresión debido al desgaste generado por el conflicto familiar y judicial. Sin embargo, la actriz negó categóricamente dichos rumores.

¿Quién dijo que estaba en depresión?, respondió al ser cuestionada por reporteros.

Posteriormente reiteró que se encuentra bien y enfocada en el proceso que enfrenta.

No, no, no, estoy muy bien. Estoy muy bien, aseguró.

La actriz también afirmó sentirse tranquila respecto al rumbo que ha tomado el caso y consideró que algunas acusaciones que se hicieron en su contra han perdido fuerza conforme avanzan los procedimientos legales.

IG

Ya se cayó una denuncia que me pusieron y comprobé que todo lo que dijeron de mí es falso, manifestó.

Su respuesta a Marco Chacón y la posibilidad de nuevas acciones legales

Las declaraciones de Imelda también incluyeron una respuesta directa hacia Marco Chacón, quien ha emitido opiniones públicas sobre el conflicto.

La actriz lamentó que una persona a la que durante años consideró parte de su familia mantenga una postura crítica hacia ella.

Qué lamentable que un hombre que se supone que formó parte de mi familia me esté atacando ahorita después de que perdió legalmente, declaró.

Incluso aseguró que detrás de algunas de las acciones emprendidas en su contra podría existir resentimiento derivado de recientes resoluciones judiciales.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la posibilidad de nuevas medidas legales, Imelda señaló que actualmente existe una orden de restricción, aunque dejó abierta la puerta a que el escenario pueda modificarse en el futuro.

Ahorita tiene una orden de restricción, pero no lo sé. Más adelante pudieran cambiarlo, concluyó.

Mientras tanto, el conflicto entre Imelda Tuñón y la familia de Julián Figueroa continúa generando atención, en espera de que las autoridades correspondientes determinen los siguientes pasos dentro de un proceso que sigue dando de qué hablar.