Scary Movie: Así han cambiado los actores del elenco original 26 años después

La exitosa saga de comedia Scary Movie estrena su sexta entrega este 4 de junio en todas las salas de cine de México. La nueva película reúne a la inmensa mayoría de su elenco original en la pantalla grande, exactamente 26 años después de su debut mundial. Los actores principales retoman a sus personajes clásicos para revivir la irreverencia de esta famosa parodia cinematográfica.

Los protagonistas de la franquicia tomaron rumbos distintos durante más de dos décadas alejados de estos icónicos roles. Algunos de ellos consolidaron carreras de primer nivel en Hollywood, mientras otros exploraron el éxito económico rotundo en las nuevas plataformas para adultos o proyectos de corte independiente. El mediático reencuentro de este ensamble actoral genera altas expectativas entre los fanáticos del género.

Marlon Wayans en Scary Movie. Foto: Redes Sociales

El impacto cultural de la primera cinta marcó a toda una generación de espectadores con su comedia oscura y absurda. La reunión del reparto plantea un esperado regreso a los orígenes creativos que catapultaron la fama mundial de estos intérpretes a inicios de los años 2000. Los ejecutivos detrás del proyecto confían plenamente en el poder de la nostalgia.

El rumbo de Anna Faris y las actrices principales

Anna Faris, quien inmortalizó a la inocente Cindy Campbell, se consolidó como el rostro principal de la comedia estadounidense moderna. La actriz protagonizó la aclamada serie de televisión Mom y lideró la taquilla con cintas como The House Bunny. Aunque redujo su exposición mediática recientemente, ella confirmó su participación protagónica total en la trama de Scary Movie 6.

Por su parte, la talentosa Regina Hall, ampliamente reconocida por su papel de Brenda Meeks, alcanzó un estatus de respeto constante dentro de la industria fílmica. La intérprete estelarizó múltiples éxitos en la cartelera internacional, entre los que sobresale la cinta Girls Trip junto a la rapera Queen Latifah, además de proyectos como Think Like a Man y Little.

Anna Faris en la saga de Sacary Movie. Foto: Redes Sociales

El destino de Shannon Elizabeth, responsable de dar vida a la popular Buffy Gilmore, tomó una dirección totalmente opuesta a la actuación tradicional. Tras su exitoso paso por esta producción y la franquicia de American Pie, la actriz sobresalió como activista medioambiental y jugadora profesional de póker. Además, facturó ganancias millonarias impresionantes mediante su cuenta oficial de OnlyFans.

El reencuentro de los hermanos Wayans y el resto del reparto

Marlon Wayans, en el icónico rol de Shorty, y Shawn Wayans, como Ray, abandonaron este lucrativo proyecto inmediatamente después de la segunda película. La salida ocurrió por serias diferencias creativas y disputas salariales con la casa productora. Pese a ello, ambos mantuvieron trayectorias activas como productores y comediantes, compartiendo créditos estelares en la comedia de culto White Chicks.

Durante sus proyectos en solitario, Marlon encabezó y financió producciones de parodia muy similares como Fifty Shades of Black. Tras meses de negociaciones recientes, los productores de la nueva entrega lograron que los hermanos limaran asperezas con el estudio. Este nuevo acuerdo permitió confirmar la esperada reunión de los creadores intelectuales con el resto del cast.

Shawn Wayans en la saga de Scary Movie. Foto: Redes Sociales

En el caso particular de Dave Sheridan, quien entregó momentos inolvidables como el oficial Doofy Gilmore, su trayectoria profesional apuntó directo hacia el circuito independiente. El histrión logró sostener un ritmo de trabajo constante en roles secundarios para películas y programas de televisión, manteniendo siempre intacto su peculiar y efectivo estilo de comedia física.

Finalmente, el actor Lochlyn Munro, el hombre detrás del personaje de Greg Phillipe, construyó una carrera televisiva sumamente prolífica en los Estados Unidos. El canadiense sumó incontables apariciones como estrella invitada en múltiples producciones de gran audiencia y destacó recientemente con su papel dramático recurrente de Hal Cooper en la exitosa serie de misterio juvenil Riverdale.