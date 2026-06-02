La impactante revelación de Cristian Castro sobre su salud: "Todos los artistas tenemos..."

Cristian Castro se volvió tendencia, pero esta vez no fue por una nueva canción, una relación sentimental o alguna de sus ocurrencias virales. El intérprete de éxitos como Azul, Por amarte así y Lloviendo estrellas sorprendió al hablar abiertamente sobre una experiencia personal que marcó su infancia y que, según él mismo confesó, podría confundirse con algunos rasgos asociados al autismo.

Cristian Castro habla de su infancia marcada por el aislamiento

Las declaraciones del cantante mexicano cobraron fuerza nuevamente en 2026 luego de que resurgiera un video grabado durante un foro dedicado a la concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En dicho encuentro, el hijo de Verónica Castro compartió aspectos poco conocidos de su niñez y reveló que durante muchos años se sintió desconectado del mundo que lo rodeaba.

El cantante reveló que desde niño se sintió aislado del mundo que lo rodeaba. Foto: Cuartoscuro.com

Lejos de la imagen extrovertida que suele mostrar en los escenarios, Cristian recordó que desde pequeño vivía inmerso en una realidad muy particular, donde la imaginación y la introspección ocupaban gran parte de su tiempo.

Según explicó, durante su etapa escolar era común que los maestros manifestaran preocupación por su comportamiento. Incluso, comentó que algunos docentes llegaron a sugerir a su madre que buscara ayuda especializada para comprender mejor su forma de relacionarse con el entorno.

Desde niño me sentí muy aislado", relató el cantante al recordar aquellos años en los que prefería refugiarse en su mundo interior antes que convivir con otros niños de su edad.

Sus maestros llegaron a recomendar apoyo especializado debido a su comportamiento. Foto: Cuartoscuro.com

¿Cristian Castro tiene autismo? Esto fue lo que realmente dijo

Sin embargo, Castro fue enfático al aclarar que nunca recibió un diagnóstico de autismo. Lo que compartió fue una reflexión personal sobre ciertas características de su personalidad que, desde su perspectiva, podrían relacionarse o confundirse con algunos rasgos presentes dentro del espectro.

El artista aclaró que nunca ha confirmado un diagnóstico de autismo. Archivo

La frase que más llamó la atención fue cuando aseguró que "todos los artistas tenemos un cierto grado de autismo de alguna manera", comentario que rápidamente provocó reacciones divididas en redes sociales.

Mientras algunos usuarios interpretaron sus palabras como una manera de describir la sensibilidad especial que suele acompañar a muchos creadores, otros señalaron la importancia de diferenciar entre una experiencia personal y un diagnóstico médico realizado por especialistas.

Cristian Castro revela cómo la música es su refugio emocional

Más allá de la polémica, Cristian utilizó el espacio para hablar sobre cómo logró transformar aquel sentimiento de aislamiento en una poderosa herramienta creativa. Para el cantante, la música se convirtió en el puente que le permitió conectar con el mundo exterior.

Decidí cantar para liberarme", confesó.

Castro aseguró que algunas de sus experiencias podrían confundirse con rasgos del espectro. Foto: Cuartoscuro.com

A través de las canciones encontró una forma de expresar emociones que durante años había guardado para sí mismo. Recordó que cuando era niño imaginaba historias completas dentro de su mente, creaba romances ficticios y componía melodías que pocas veces compartía con otras personas.

Con el paso del tiempo, ese universo personal terminó convirtiéndose en la esencia de su carrera artística. De hecho, considera que gran parte de la carga emocional que transmiten sus interpretaciones nace precisamente de aquellas experiencias vividas en soledad.

He sacado mucho de mí a través de este aislamiento para darle a la gente mi canto", explicó durante su intervención.

La música se convirtió en su principal herramienta para expresar emociones. Foto: Cuartoscuro.com

Cristian Castro pide más empatía

La reflexión del cantante también incluyó un mensaje de inclusión y empatía hacia las personas que viven con Trastorno del Espectro Autista. Cristian destacó la necesidad de derribar prejuicios y reconocer las capacidades únicas que poseen quienes forman parte de esta comunidad.

Según expresó, es fundamental brindar igualdad de oportunidades y valorar los talentos que muchas veces pasan desapercibidos debido a los estigmas sociales.

El intérprete aprovechó para promover la inclusión de las personas con TEA. Mezcal Entertainment

La reaparición de este video en 2026 ha generado un amplio debate entre sus seguidores, quienes destacan la honestidad con la que el artista habló de aspectos tan íntimos de su vida. Aunque Cristian Castro nunca confirmó tener autismo, sus palabras han ayudado a visibilizar la salud emocional y a fomentar una mayor empatía hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista.