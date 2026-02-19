Conductores de Ventaneando pidieron a Daniel Bisogno hacer su testamento; "siempre le reclamé"

Daniel Bisogno cumplirá este 20 de febrero su primer aniversario luctuoso y con motivo de este día, Ventaneando, programa en el que trabajó por varios años el conductor, realizó una transmisión especial en YouTube para recordar a “El Muñeco”.

Los conductores del programa de espectáculos hablaron de algunas anécdotas que vivieron al lado de Daniel Bisogno, entre ellas cómo fue que Pati Chapoy conoció al divertido conductor.

Daniel Bisogno

“La primera noticia que tuve con Daniel Bisogno tuvo que ver con Angélica Ortiz, la mamá y abuela de las Angélicas. Me habló para recomendarme un chico que era muy gracioso y que si tenía una oportunidad que se la diera, ahí quedó, no me volvió a hablar, no insistí. De pronto llega Pedro Sola”.

Pedro Sola también compartió el día que conoció a Daniel Bisogno y cómo fue que lo presentó a Pati Chapoy.

Captura de pantalla

“Yo me lo encontré en un programa de radio, me invitaron (…), Daniel era el que se llevaba el programa, ese día me dijo de usted: ‘oiga, Pedro. He ido varias veces para hablar con la señora Pati y no me dejan entrar’ y le dije: ‘vamos, yo te llevo y te presento con Pati’ y no estaba Pati, de repente veo que llega, no venía de buen humor y me dice: ‘no quiero hablar con nadie’ y le digo: ‘dale chance, es el sobrino de Angélica María’ y dijo: ‘tiene cinco minutos. Se quedó platicando media hora”.

La periodista comentó que Daniel Bisogno le mencionó que quería ocupar el lugar de Javier Alatorre en su noticiero.

Captura de pantalla

“Él dijo que se quería quedar en el lugar de Javier Alatatorre porque soy Juan Camaney y le dije: ‘no, aquí hay que picar piedra, paso por pasito’”.

Conductores de Ventaneando le pidieron hacer su testamento

Por otra parte, Pedro Sola mencionó que algo que siempre le reclamó a Daniel Bisogno es que no realizó su testamento. Hay que mencionar que tras la muerte del también actor, Pati Chapoy ha tenido una disputa con Alex Bisogno, hermano del famoso, ya que ha asegurado que el conductor se quiere quedar con los bienes de “El muñe”.

Instagram

“Siempre le reclamé y se lo voy a reclamar al infinito. Todos le dijimos que hiciera un testamento. Todos los septiembres vienen las notarías y dictan tu testamento (…), nuestra productora le dijo que mañana le traía a el notario y él (Daniel Bisogno): ‘yo voy después’ y no lo hizo. Ahora tiene metidos a todos en el desma…”, dijo Pedro Sola.

Linet Puente comentó la posible razón por la que Daniel Bisogno se negó a realizar su testamento.

“De sentir que lo estábamos matando, era miedo, aceptar y le tenía miedo a la muerte. Tenía mucho miedo de morir, siento”, Linet Puente.

