Alejandra Guzmán sale del hospital tras haberse zafado la cadera en concierto; "nada se rompió"

Alejandra Guzmán prendió las alertas anoche cuando se presentó en Veracruz, ya que a los pocos minutos de haber iniciado el concierto, la cantante no pudo continuar con el show ya que se le había “zafado” la cadera.

De acuerdo con videos subidos a redes sociales, se puede observar el momento en el que al momento de realizar un paso, parte de la coreografía, la hija de Silvia Pinal no pudo caminar y mencionó que se le había zafado la cadera.

Captura de pantalla

Alejandra Guzmán es llevada al hospital

Tras lo ocurrido, el show se detuvo por alrededor de 30 minutos, en lo que personal del recinto le brindaban los primeros auxilios, al mismo tiempo que la trasladaban al hospital para ser atendida. Poco después se anunció que el concierto había sido cancelado por problemas de salud de Alejandra Guzmán.

Sería cuestión de tiempo para que por medio de las redes sociales de la cantante se compartiera un comunicado en el que se informó al público y a los medios de comunicación que Alejandra Guzmán se encontraba bien y ya le habían acomodado la cadera y que repondría el concierto.

Alejandra Guzmán Foto: Instagram @laguzmanmx

Por otra parte, horas después Alejandra Guzmán acudió de nuevo a sus redes sociales para subir un video en el que se le veía en un cuarto de hospital rodeada de algunas enfermeras.

En el clip la artista se mostraba de buen humor y hasta aprovechó para bromear al cambiar la letra de su canción “Cuidado con el corazón”.

“Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás. Alzas la pata y se te puede falsear la cadera”.

Captura de pantalla

Alejandra Guzmán sale del hospital

Aunque por ahora la cantante no ha compartido que ya fue dada de alta, el reportero Moisés Casab publicó en Instagram un video en el que se capta el momento en el que Alejandra Guzmán se encuentra afuera del hospital en el que estuvo esta madrugada y parte de la mañana.

La hija de Enrique Guzmán se encuentra en una camioneta y de buen humor, se tomó el tiempo de atender a alguno de los fans que se encontraban afuera del hospital. Los seguidores de la cantante no dejaron pasar la oportunidad para tomarse una foto con ella.

alejandra guzman

“Para terminar esto, pero ya me metieron mi cadera. Gracias, híjole, es que se me zafó, pero nada se rompió”, dice Alejandra Guzmán a los fans que se encontraban esperándola.

Por ahora, la cantante no ha dado más detalles de cómo fue que ocurrió el incidente que preocupó a sus fans.