“Con el alma”: El tierno mensaje de Stephanie Cayo a Alejandro Sanz tras su debut en la alfombra roja

Alejandro Sanz vivió una noche especialmente significativa en Madrid. El cantante acudió al estreno de ‘El Alma al Aire’, el musical inspirado en algunas de sus canciones más emblemáticas, y lo hizo rodeado de su familia.

A su lado también estuvo Stephanie Cayo, quien protagonizó junto al español su primer posado oficial en una alfombra roja como pareja.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo debutan juntos en la alfombra roja

La presentación tuvo lugar el 30 de septiembre en el Teatro Ocaso Coliseum de Madrid y reunió a los cuatro hijos del intérprete: Manuela, de 25 años; Alexander, de 23; Dylan, de 15, y Alma, de 12.

Alejandro Sanz vivió una noche especial al acudir al estreno de El Alma al Aire acompañado por sus cuatro hijos y Stephanie Cayo, su actual pareja. IG alejandrosanz

La imagen familiar llamó especialmente la atención, pues, de acuerdo con reportes de medios españoles, fue la primera ocasión en la que los cuatro hermanos posaron juntos públicamente con su padre.

Pero además de las fotografías familiares, hubo otro momento que conquistó a los seguidores de Sanz: el mensaje que Stephanie le dedicó después de disfrutar la puesta en escena.

Stephanie Cayo dedica emotivo mensaje a Alejandro Sanz

La actriz peruana compartió unas emotivas palabras en las que destacó la manera en que las canciones del artista cobraron una nueva dimensión sobre el escenario.

La presentación del musical en Madrid también marcó la primera ocasión en que Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posaron oficialmente juntos ante los fotógrafos. IG unlunar / alejandrosanz

Con un tono poético, Cayo escribió que las composiciones de Alejandro “tomaron cuerpo bajo otra piel” y que, a pesar de ser interpretadas por distintas voces, el espíritu del cantante continuaba presente.

También hizo referencia a la emoción que le produjo verlo celebrar el trabajo de otras personas. Para Stephanie, esa generosidad es una de las cualidades que distinguen al intérprete de Corazón partío.

Qué hermoso trabajo, cuánto talento reunido”, expresó la actriz al recordar la función, antes de cerrar su mensaje con una frase que resumió la experiencia que acababa de vivir:

La actriz peruana sorprendió con un emotivo mensaje para Alejandro Sanz después de disfrutar el musical inspirado en las canciones más emblemáticas del cantante español. IG alejandrosanz

Salimos del teatro con el alma abrazadita de tantos momentos inolvidables”.

Alejandro Sanz estrena musical

El Alma al Aire no es una obra biográfica sobre Alejandro Sanz. El musical utiliza canciones de diferentes etapas de su carrera para contar una historia ambientada en un pueblo pesquero del sur de España.

El estreno de El Alma al Aire reunió a Alejandro Sanz con sus cuatro hijos y convirtió la noche en una celebración familiar muy significativa para el cantante. IG alejandrosanz

El libreto fue escrito por Álvaro Tato y el elenco está integrado, entre otros, por Pepe Nufrio y Amanda Digón. Entre los temas que forman parte del espectáculo se encuentran “Corazón partío”, “No es lo mismo” y “El alma al aire”, canción que da nombre a la producción de Stage Entertainment.

Para Sanz, ver sus canciones convertidas en una historia teatral fue una experiencia distinta. El artista explicó que llevaba alrededor de cuatro años involucrado en el proyecto y reconoció que le producía una sensación especial escuchar sus composiciones integradas en un lenguaje diferente.

Además, el Teatro Coliseum tiene un significado personal para el cantante, pues recordó que su padre tenía una oficina en el edificio y que él acudía ahí cuando era joven.

Así es la relación de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se hizo pública a principios de 2026 y desde entonces ambos han compartido distintos momentos juntos. La actriz incluso acompañó al cantante durante parte de sus vacaciones de verano en Mallorca e Ibiza, donde coincidió con sus cuatro hijos.

La pareja ha compartido distintos momentos durante los últimos meses, desde vacaciones en Mallorca e Ibiza hasta conciertos y encuentros en Madrid. Foto: @alejandrosanz

Días antes del estreno, Cayo también estuvo presente durante uno de los conciertos de Shakira en Madrid, donde Sanz subió al escenario para interpretar “La Tortura” junto a la colombiana.

Ahora, su presencia en el estreno de El Alma al Aire marcó otro paso en la exposición pública de su relación. Stephanie apareció junto al cantante con un elegante vestido marfil de estampado tipo acuarela, mientras Alejandro posó con un traje en tono Oxford.