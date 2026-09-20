Alejandra Guzmán: ¿qué provocó sus problemas de cadera y cuántas operaciones ha tenido?

Alejandra Guzmán ha enfrentado durante más de una década serios problemas en la cadera, los cuales comenzaron después de un procedimiento estético realizado en 2009. Desde entonces, la cantante ha pasado por decenas de operaciones, infecciones de alto riesgo, la colocación de prótesis de titanio y largos procesos de recuperación.

La intérprete volvió a preocupar por su salud recientemente después de que se le dislocara la cadera al inicio de su concierto en Veracruz que daría este 19 de septiembre.

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El incidente recordó las numerosas complicaciones médicas que la artista ha enfrentado y que incluso la obligaron a pausar su carrera durante 2025.

¿Por qué Alejandra Guzmán tiene problemas con la cadera?

El origen de los problemas de Alejandra Guzmán se remonta a abril de 2009, cuando se sometió a un procedimiento para aumentar el volumen de sus glúteos. La intervención estuvo a cargo de Valentina de Albornoz, quien le inyectó una sustancia conocida como metil metacrilato.

En lugar de obtener el resultado esperado, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán comenzó a presentar dolores intensos y complicaciones que pusieron en riesgo su vida. La sustancia provocó una infección por biopolímeros y se extendió por distintas zonas de su cuerpo.

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Meses después del procedimiento, la cantante empezó a notar que algo no estaba bien mientras se encontraba en Londres trabajando en un disco. Su estado de salud empeoró hasta el punto de tener dificultades para caminar y presentar fiebre.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico”, dijo en entrevista con Yordi Rosado.

A partir de ese momento comenzó una larga batalla para retirar el material de su organismo. Debido a que la sustancia se desplazó y formó diferentes acumulaciones, los médicos tuvieron que realizarle numerosos procedimientos.

¿Cuántas operaciones ha tenido Alejandra Guzmán?

Durante los años posteriores a la intervención estética, Alejandra Guzmán cambió varias veces de especialistas y aceptó someterse a distintos procedimientos para intentar retirar el metil metacrilato. Incluso firmó una autorización para que los médicos probaran diferentes métodos durante las operaciones.

Para enero de 2022, la cantante ya había llegado a su cirugía número 41, después de recuperarse por segunda ocasión de covid-19. Sin embargo, la cifra continuó aumentando debido a la aparición de nuevas acumulaciones de la sustancia.

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En una entrevista con Pati Chapoy realizada en 2024, la intérprete calculó que había pasado por más de 50 intervenciones desde que comenzaron sus complicaciones.

“De once años para acá yo creo que (me he sometido a) más de 50 (operaciones), la última bolita me salió en la gira con Paulina, y regresando de la gira fue la última cortada que fue hasta acá en la pierna, pero se recupera, realmente el baile y el mentalizarme me ayuda y pues es mi máximo el poder bailar para la gente”, expresó.

La “bolita” a la que se refirió apareció durante la gira Perrísimas, que realizó junto con Paulina Rubio en Estados Unidos en 2022. Al regresar de los conciertos, tuvo que someterse a otra operación para retirar el material localizado en una de sus piernas.

Alejandra Guzmán tiene prótesis de titanio en las caderas

Como consecuencia de las complicaciones y el daño acumulado, en 2013 Alejandra Guzmán recibió una prótesis de titanio en la cadera. En aquel momento tomó la situación con humor y se llamó a sí misma “la Guzmán biónica” en sus redes sociales.

Para 2016, los médicos tuvieron que colocarle una segunda prótesis, por lo que ambas caderas quedaron como zonas vulnerables ante caídas, movimientos bruscos o el desgaste físico.

Foto: Instagram @laguzmanmx

Las infecciones que pusieron en riesgo la vida de Alejandra Guzmán

Más allá de las afectaciones en la cadera, la presencia de biopolímeros provocó que Alejandra Guzmán desarrollara graves infecciones. En uno de los periodos más complicados de su recuperación llegó a tener cuatro bacterias dentro de su organismo.

“Es que tuve muchos momentos críticos, a mí me abrían el cuerpo, tuve abierta la espalda, tenía una herida de 27 centímetros hacía arriba, hacía abajo, hacía un lado y hacía el otro, estaba con cuatro bacterias dentro de mi cuerpo, aerobios y anaerobias que comen vivo”, relató.

Alejandra Guzmán

Ante la gravedad de las heridas, los médicos utilizaron un sistema especial para ayudar a que su piel pudiera cerrar y recuperarse.

“Entonces, me pusieron un sistema VAC, que es como una aspiradora, eso te crea y te forma con las frecuencias piel para que se pegue mi piel con mi piel, porque ya no pegaba, porque había plástico y no lograba pegar”, narró.

La artista también recordó que tenía que ser intervenida constantemente para limpiar las zonas afectadas. Durante ese proceso sufrió la apertura de una arteria y estuvo en riesgo de perder una pierna.

“Entonces, cada cuatro días me abrían y con una karcher me desinfectaban y me volvían a cerrar. En una ocasión que vino Frida, me siento así en la cama y sentí algo, se me estaba desangrando, porque se me abrió una arteria, la más grande que está del lado derecho, si no hubiese tenido la suerte de drenar sola a esa sangre, se puede llegar a gangrenar y te la cortan, pero gracias a Dios no me pasó”, explicó.

La osteoporosis agravó sus problemas de salud

A las secuelas del procedimiento estético se sumó un nuevo diagnóstico. En enero de 2026, Alejandra Guzmán fue sometida a una operación de emergencia después de que los médicos detectaran que padecía osteoporosis severa.

De acuerdo con lo contado por la intérprete en Ventaneando, el deterioro de sus huesos estaba relacionado con un medicamento que recibió después de su diagnóstico de cáncer en 2010. Aunque el tratamiento fue necesario en ese momento, con el paso de los años habría afectado la densidad ósea.

Alejandra Guzmán

“Yo no sabía que tenía osteoporosis”, reconoció la cantante al explicar que descubrió la enfermedad cuando el daño ya era considerable.

Debido al estado de su columna vertebral, el especialista tuvo que intervenir diferentes zonas, entre ellas las cervicales, las lumbares y el sacro. Alejandra explicó que prácticamente le “rehízo” la columna por el nivel de deterioro que presentaba.

Una de las áreas más afectadas era el sacro, el cual, según sus palabras, estaba “agujereada”. Para reconstruirlo y darle estabilidad, los médicos recurrieron a un injerto de hueso con yeso.