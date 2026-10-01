La Bebeshita llora al encontrar a Manelyk, Kunno y Kevyn juntos en la regadera

La Bebeshita rompió en llanto después de encontrar a Manelyk González, Kunno y Kevyn Bicolor bañándose juntos en La Granja VIP. El episodio provocó un reclamo que involucró tanto sus sentimientos por el comediante como la confianza que había depositado en sus amigos dentro del programa.

Daniela Alexis, nombre de la creadora de contenido, consideró lo ocurrido una traición después del acercamiento que había tenido con Kevyn. Según explicó a sus compañeros, ambos habían compartido besos y conversaciones que la llevaron a ilusionarse con la posibilidad de una relación.

¿Qué pasó con La Bebeshita en La Granja VIP?

Azalia “La Negra” avisó a Daniela sobre lo que sucedía en el baño y le insistió en que acudiera a verlo. En ese momento, La Bebeshita permanecía unida a Julio Camejo por una cadena como parte de un castigo impuesto dentro de la competencia.

Después de acercarse a la regadera, la influencer se soltó de Camejo y se alejó. Su reacción quedó vinculada con dos conflictos: la decepción por la conducta de Kevyn y el enojo hacia Manelyk y Kunno, a quienes consideraba personas cercanas.

La Bebeshita se refugió en el área de los cerditos, donde lloró y habló de lo que había ocurrido entre ella y el comediante. Azalia la acompañó mientras explicaba por qué el episodio le había afectado, más allá de que no existiera un noviazgo formal.

Los besos y las promesas que ilusionaron a Daniela

La Bebeshita contó que había cenado con Kevyn, conversado sobre sus sentimientos y pasado la noche a su lado. Desde su perspectiva, esos momentos habían creado una expectativa de respeto que no dependía únicamente de ponerle nombre a su vínculo.

“Cenamos, hablamos, nos besamos, me prometió muchas cosas, dormimos toda la noche juntos”, expresó entre lágrimas.

La participante sostuvo que su molestia surgía de haberse involucrado emocionalmente y de sentir que sus compañeros no habían tomado en cuenta lo que estaba viviendo.

Su reclamo también se dirigió a Manelyk porque, según relató, un día antes le había confiado que creía despertar interés en Kevyn. Para Daniela, esa conversación explicaba por qué esperaba una actitud distinta de quien consideraba su amiga.

“Es mi amiga, ayer hablé con ella y le dije: ‘Como que le intereso’. Ya que me dejen en paz”, manifestó.

Sus palabras colocaron la amistad en el centro de la discusión, además del acercamiento sentimental con el comediante.

Manelyk y Kunno intentan hablar con La Bebeshita

Daniela inicialmente se negó a conversar con Manelyk y Kunno. Ambos buscaron explicarle que bañarse junto a Kevyn no había tenido la intención de lastimarla, mientras ella insistía en que lo sucedido sí había afectado su confianza.

Manelyk sostuvo que no existía una relación formal entre La Bebeshita y el comediante. Sin embargo, ese argumento no resolvió el malestar de Daniela, quien había explicado que su reclamo respondía a los besos, las promesas y las conversaciones que compartieron.