El insólito momento en que Alejandra Guzmán interrumpió su concierto por Karina Torres

Alejandra Guzmán sorprendió a miles de asistentes durante uno de sus conciertos al hacer una pausa inesperada en pleno espectáculo para dedicar unas palabras a una de las figuras más comentadas del momento: Karina Torres, participante de La Casa de los Famosos México.

¿Qué mensaje le envió Alejandra Guzmán a Karina Torres?

La cantante se presentaba en el Audiorama El Trompo, en Tijuana, Baja California, cuando decidió detener por unos instantes el concierto para enviar una felicitación especial a la influencer, quien en los próximos días celebrará su cumpleaños mientras permanece dentro del reality show.

La cantante sorprendió al público de Tijuana con un inesperado saludo para la influencer. IG

En medio del concierto, Alejandra tomó el micrófono y, antes de continuar con el espectáculo, lanzó un mensaje que nadie esperaba.

Le voy a hacer un saludo y un 'Happy Birthday' a Karina de 'La Casa de los Famosos'", dijo frente a los asistentes.

Acto seguido, la intérprete comenzó a cantar un fragmento del tradicional tema de cumpleaños, provocando la emoción de los presentes, quienes respondieron con aplausos y gritos al reconocer el nombre de la influencer.

El momento fue grabado por varios asistentes y en cuestión de horas se volvió viral en distintas plataformas digitales, donde los seguidores de Karina celebraron el detalle de la cantante.

Karina Torres celebrará su cumpleaños dentro de La Casa de los Famosos

La felicitación llega en uno de los momentos más importantes para Karina Torres, quien actualmente forma parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La creadora de contenido pasará su cumpleaños dentro del programa, ya que el reality se desarrolla durante varias semanas y coincide con la fecha en que la influencer celebra un año más de vida.

La integrante de Las Perdidas celebrará su cumpleaños dentro de La Casa de los Famosos México. Foto: Instagram Karina Torres

Desde el inicio de la competencia, Karina se ha convertido en una de las participantes más queridas por el público gracias a su espontaneidad, su sentido del humor y la cercanía que ha mostrado con sus compañeros, especialmente con el diseñador Aldo Rendón.

Su autenticidad también la ha convertido en una de las protagonistas de memes y tendencias en redes, donde miles de usuarios siguen cada uno de sus movimientos dentro de la casa.

¿Karina Torres es fan de Alejandra Guzmán?

El saludo de Alejandra Guzmán no fue casualidad. En diversas ocasiones, Karina Torres ha demostrado públicamente la admiración que siente por la cantante.

A través de sus videos y transmisiones en redes sociales, la integrante de Las Perdidas ha interpretado canciones de Guzmán e incluso ha imitado, con el humor que la caracteriza, algunos de sus gestos y presentaciones.

Alejandra Guzmán reconoció el fenómeno mediático en el que se ha convertido Karina Torres. IG

Por ello, el reconocimiento de una de las figuras más importantes del rock mexicano fue recibido como un regalo muy especial por parte de sus seguidores, quienes esperan que la influencer pueda enterarse del momento una vez que salga del reality.

La historia de Karina Torres

Aunque hoy es una de las creadoras de contenido más populares de México, el camino de Karina Torres hacia la fama estuvo lleno de retos.

Originaria de León, Guanajuato, Edna Karina Torres Hernández comenzó a ganar notoriedad gracias a su amistad con Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly ‘La Más Preciosa’, integrantes del grupo conocido como Las Perdidas.

La influencer continúa ganando seguidores gracias a su carisma y autenticidad dentro del reality. Especial

Con el paso del tiempo encontró su propio espacio en redes gracias a su carisma y personalidad, construyendo una comunidad de millones de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

Además de su faceta como influencer, Karina logró cumplir uno de sus sueños personales al graduarse como estilista profesional en 2023, motivo por el que muchos de sus seguidores comenzaron a llamarla "La Licenciada", un apodo que terminó convirtiéndose en parte de su identidad.

Ahora con la felicitación de Alejandra Guzmán se suma a la lista de momentos que demuestran el fenómeno mediático en el que se ha convertido Karina Torres, quien continúa consolidándose como una de las personalidades más queridas del entretenimiento mexicano.