De trabajar en una fábrica a icono de Hollywood: Así era la vida de Marilyn Monroe antes de la fama

Mucho antes de ser uno de los rostros más conocidos de Hollywood, Marilyn Monroe llevaba una vida muy distinta.

Trabajó en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a posar como modelo y pasó por varios rechazos antes de conseguir un lugar en el cine. En ese momento todavía era conocida como Norma Jeane y el nombre que la haría famosa ni siquiera existía.

Su entrada al mundo del espectáculo tampoco ocurrió de la noche a la mañana. Antes de protagonizar películas y convertirse en una de las actrices más cotizadas de su época, Monroe tuvo pequeños contratos con estudios, regresó al modelaje cuando se quedó sin trabajo y continuó preparándose pese a que algunos de sus primeros profesores dudaban de su futuro como actriz.

Antes de Hollywood, Marilyn Monroe trabajó en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Grosby Group

Antes de Marilyn Monroe estaba Norma Jeane

Marilyn Monroe nació como Norma Jeane Mortenson el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Su infancia transcurrió lejos de la estabilidad que años después tendría durante sus mejores momentos profesionales.

Pasó por distintos hogares temporales y también vivió en un orfanato. Antes de cumplir 20 años, ya había atravesado numerosos cambios en su vida personal, incluido un matrimonio a una edad muy temprana.

En junio de 1942, poco después de cumplir 16 años, se casó con James Dougherty, quien tenía 21. Norma Jeane dejó la escuela y comenzó una vida como ama de casa, pero aquella etapa no terminó convirtiéndose en el proyecto que quería para su futuro.

La situación volvió a cambiar con la Segunda Guerra Mundial. Dougherty ingresó a la Marina Mercante y, durante un tiempo, ambos vivieron en la Isla Santa Catalina. Posteriormente él fue enviado fuera y ella se quedó en California.

Fue entonces cuando Norma Jeane comenzó a trabajar y, sin saberlo, encontró la oportunidad que terminaría acercándola al mundo del entretenimiento.

Marilyn Monroe nació como Norma Jeane y cambió su vida antes de llegar al cine. Grosby Group

El trabajo de Marilyn Monroe antes de ser famosa

Antes de aparecer en películas, Marilyn Monroe trabajó en una fábrica.

Norma Jeane consiguió empleo en Radioplane Company, ubicada en Van Nuys, California. La empresa fabricaba equipo utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y empleaba a mujeres en distintas tareas mientras buena parte de los hombres estadounidenses se encontraban en servicio.

Su rutina cambió a finales de 1944 con la llegada del fotógrafo David Conover.

Conover había sido enviado por la Primera Unidad Cinematográfica de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos para fotografiar a mujeres que trabajaban en las fábricas. La intención era producir imágenes relacionadas con el esfuerzo de guerra.

Fue durante esa visita cuando conoció a Norma Jeane y comenzó a fotografiarla.

Las imágenes realizadas en Radioplane no terminaron formando parte del proyecto para el que habían sido tomadas, pero el encuentro tuvo otra consecuencia: Norma Jeane descubrió que podía trabajar frente a una cámara.

A comienzos de 1945 dejó la fábrica y comenzó a aceptar trabajos como modelo para Conover y otros fotógrafos.

Las revistas llegaron antes que Hollywood

La fotografía terminó convirtiéndose en el primer trabajo de Marilyn Monroe en el mundo del entretenimiento, aunque todavía faltaba tiempo para que utilizara ese nombre.

En agosto de 1945 firmó con la agencia Blue Book Modeling Agency. Ahí consideraron que su imagen tenía más posibilidades dentro del modelaje pin-up y publicitario que en las pasarelas de alta costura.

Durante esta etapa comenzó también una de sus transformaciones físicas más conocidas. Norma Jeane tenía el cabello castaño y ondulado, pero comenzó a alisarlo y aclararlo hasta adoptar el rubio que años después sería parte de la imagen de Marilyn Monroe.

Su carrera como modelo avanzó rápido. Para principios de 1946 ya había aparecido en 33 portadas de revistas, entre ellas Pageant, U.S. Camera, Laff y Peek.

En aquellos trabajos todavía no aparecía como Marilyn Monroe. Durante parte de su etapa como modelo utilizó el nombre profesional Jean Norman.

El éxito frente a la cámara terminó abriéndole otra puerta: intentar convertirse en actriz.

La carrera de Marilyn Monroe comenzó mucho antes de convertirse en actriz. Grosby Group

Así nació el nombre Marilyn Monroe

En 1946 consiguió representación para buscar oportunidades dentro de los estudios de Hollywood. Una de sus primeras pruebas fue con Paramount Pictures, pero no consiguió un contrato.

La siguiente oportunidad llegó con 20th Century Fox.

El ejecutivo Ben Lyon le realizó una prueba de cámara y el estudio terminó ofreciéndole un contrato por seis meses. Fue durante ese proceso cuando Norma Jeane comenzó a buscar un nombre que funcionara para su nueva carrera.

Lyon propuso Marilyn, inspirado en la actriz y cantante de Broadway Marilyn Miller. Para el apellido utilizaron Monroe, que provenía de la familia de su madre.

Así, en 1946, comenzó profesionalmente la historia de Marilyn Monroe.

Ese mismo año terminó su matrimonio con James Dougherty. Él no estaba de acuerdo con la carrera que ella quería construir y ambos se divorciaron en septiembre.

Hollywood no le dio el éxito de inmediato

Tener un contrato con Fox no significó que Marilyn Monroe comenzara inmediatamente a protagonizar películas.

Durante sus primeros meses en el estudio tomó clases de actuación, canto y baile. También dedicó tiempo a observar los rodajes para conocer cómo funcionaba una producción cinematográfica desde dentro.

Sus primeras apariciones fueron pequeñas. Participó en Dangerous Years, estrenada en 1947, y posteriormente tuvo una breve aparición en Scudda Hoo! Scudda Hay!.

Monroe quería seguir aprendiendo y estudió actuación en el Actors' Laboratory Theatre. Sin embargo, algunos de sus profesores la consideraban demasiado tímida e insegura para desarrollar una carrera importante como actriz.

Fox tampoco parecía convencida y decidió no renovar su contrato en 1947.

Marilyn regresó al modelaje y aceptó otros trabajos dentro de los estudios mientras continuaba estudiando actuación y buscando una nueva oportunidad.

Norma Jeane dio el salto del modelaje a los estudios de Hollywood en 1946. Grosby Group

Columbia Pictures le dio su primer papel protagonista

Una nueva puerta se abrió en 1948, cuando Columbia Pictures contrató a Marilyn Monroe.

Durante su paso por el estudio trabajó con la entrenadora de actuación Natasha Lytess, quien posteriormente se convertiría en una figura importante durante los primeros años de su carrera.

Columbia también siguió modificando su imagen. Su cabello pasó al rubio platino y su apariencia comenzó a acercarse cada vez más a la Marilyn que años después conocería el público.

Su mayor oportunidad en esta etapa fue Ladies of the Chorus, un musical de bajo presupuesto estrenado en 1948. Marilyn Monroe interpretó a una corista y consiguió su primer papel protagonista en el cine.

La película no tuvo buenos resultados y Columbia decidió no renovar su contrato. A los 22 años, Monroe volvía a quedarse sin estudio pese a llevar varios años intentando conseguir un lugar estable en Hollywood.