CA7RIEL & Paco Amoroso en CDMX 2026: fechas, horarios y posible setlist

El fenómeno musical de CA7RIEL & Paco Amoroso está de regreso en México. Luego de consolidarse como una de las propuestas más innovadoras de la escena urbana latinoamericana, el dúo argentino volverá a presentarse en la Ciudad de México como parte de su gira internacional 2026.

Los artistas ofrecerán dos conciertos en el Palacio de los Deportes, donde interpretarán los temas que los llevaron a convertirse en un fenómeno global tras el éxito de su Tiny Desk Concert y el lanzamiento de Papota.

Si ya tienes boletos o todavía planeas asistir, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre las fechas, horarios, cómo llegar y el posible setlist para los conciertos en Ciudad de México de la gira Free Spirits World Tour.

CA7RIEL & Paco Amoroso en CDMX 2026 IG

¿Cuándo son los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en CDMX 2026?

CA7RIEL & Paco Amoroso se presentarán en el Palacio de los Deportes los próximos:

Jueves 6 de agosto de 2026

Viernes 7 de agosto de 2026

Ambos conciertos forman parte de una gira que también recorrerá ciudades como Monterrey y Guadalajara antes de continuar por otros países de Latinoamérica.

La alta demanda de boletos provocó la apertura de una segunda fecha en la Ciudad de México, una muestra del crecimiento que ha tenido el dúo argentino entre el público mexicano durante los últimos años. De acuerdo con Ticketmaster, ambos conciertos comenzarán a las 20:00 horas.

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Posible setlist de CA7RIEL & Paco Amoroso: las canciones que podrían tocar en CDMX

Hasta el momento no existe un repertorio oficial para los conciertos de agosto en la Ciudad de México. Sin embargo, el setlist utilizado durante sus presentaciones más recientes permite anticipar varias de las canciones que podrían formar parte del espectáculo en el Palacio de los Deportes.

Entre los temas que tienen más posibilidades de sonar destacan:

Dumbai

Baby Gangsta

Mi Diosa

A Mí No

Impostor

Viuda Negra

SHIPEA2

Mi Deseo

Bad Bitch

Cosas Ricas

Pirlo

Re Forro

La Que Puede, Puede

Sheeeesh

Supersónico

Polvo

Mc Fly

Todo el Día

Ola Mina XD

OUKE

Cono Hielo

#TETAS

El Día del Amigo

El Único

Es importante considerar que el repertorio puede cambiar entre ciudades e incluso entre una fecha y otra. El orden definitivo de las canciones solo se conocerá cuando inicie el concierto.

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¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para ver a CA7RIEL & Paco Amoroso?

El Palacio de los Deportes se ubica en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Estas son algunas opciones para llegar:

1. Metro

La estación más cercana es Velódromo, de la Línea 9, ubicada a pocos minutos a pie del recinto.

2. Automóvil

El inmueble cuenta con estacionamiento; sin embargo, debido a la alta afluencia de asistentes, se recomienda llegar con suficiente anticipación.

3. Transporte oficial

Ticketmaster ofrece el servicio Ticket2Ride, que traslada a los asistentes desde distintos puntos de la Ciudad de México hasta el recinto y realiza el viaje de regreso al finalizar el concierto.

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Recomendaciones para asistir al concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en CDMX

Si asistirás a alguna de las dos fechas, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Lleva descargado o impreso tu boleto

Revisa con anticipación la puerta de acceso que corresponde a tu zona

Llega al menos una hora antes del inicio del concierto

Consulta la lista de objetos permitidos y prohibidos

Si adquiriste un paquete VIP, revisa constantemente el correo electrónico con el que realizaste la compra para conocer los horarios de acceso y la entrega de beneficios

Considera utilizar transporte público o el servicio Ticket2Ride para evitar contratiempos con el estacionamiento

Además, quienes deseen adquirir mercancía oficial podrán hacerlo dentro del recinto. Los asistentes con experiencias VIP tendrán acceso anticipado a la venta de algunos artículos antes de la apertura al público general.

Los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso representan una de las presentaciones más esperadas de la temporada para los seguidores de la música urbana en México.

Con una propuesta que rompe géneros y una puesta en escena que suele sorprender al público, el dúo argentino buscará confirmar el gran momento que vive frente a miles de fanáticos en el Palacio de los Deportes.