Björk, Caetano Veloso y las inspiraciones de 'Oral, Abisal', el nuevo disco de Sílvia Pérez Cruz

Lo que sucede afuera, en el mundo: las causas sociales, las expresiones indígenas en distintas partes del globo o el éxodo que viven los africanos hoy rumbo a España son cosas que influyen en la música de la cantante Sílvia Pérez Cruz (conocida en la cultura pop por colaborar con Rosalía y Residente).

Oral, Abisal, su nuevo disco, es precisamente el que reúne todo lo que Sílvia ha vivido a lo largo de tres años. Por un lado, desde la parte íntima, sus vivencias amorosas y sus vínculos interpersonales en general; por otro, todo lo que vive el mundo y que ella experimenta a su manera, así lo contó a Excélsior.

Creo que Oral es la historia de amor y desamor, lo que más habla de la piel, y hay todo un recorrido desde ahí; es mi viaje, a pesar de que musicalmente la pienso para que la gente cante, es lo más mío, mi historia de amor. Y, en cambio, Abisal tiene que ver más con unas voluntades artísticas e intelectuales”, detalla.

Esa búsqueda la llevó a definir una exploración con sonidos de cuerdas —violines, violas, violonchelos—, trompetas y su voz, en ocasiones más digerible, en otras mucho más flamenca; con todos esos elementos creando paisajes, algunos íntimos que retratan el amor y otros sobre cómo habita las tragedias del mundo, como los miles de migrantes que intentan cruzar desde Marruecos hacia España por el estrecho de Gibraltar y que, en muchos casos, mueren durante la peligrosa travesía.

Hay una búsqueda de sonoridades nuevas y hablo de cosas más sociales. Puedo hablar en algunas del feminismo o de cómo simplemente diluirte, es decir, de maneras de estar en el mundo o de la migración, las muertes en Gibraltar, de la gente que viene desde África. Son dos partes, pero todo atado por una historia de amor y desamor. Son esas cosas”, explica.

La conexión con el mundo de Sílvia, sin embargo, también es desde la ternura y no sólo desde lo importante que es retratar tragedias; por ejemplo, su profundo vínculo con Sudamérica, pero también con la música experimental.

“En este disco hay una influencia muy clara del folclor argentino y de todo lo que he aprendido allí, de su manera de pensar, amar y mirar. También aparecen referencias como Björk en Mar Muerto, la poesía y el pensamiento indígena a partir de una charla con un poeta colombiano en Bogotá, además de João Gilberto, Caetano Veloso y Nick Drake, que siempre me inspira cuando escribo para guitarra y cuerdas. En Líquido también pensé en la Semana Santa española y quise unir ese aire flamenco con tres trompas en lugar de una guitarra. Al final, más que influencias musicales, son cosas que me han afectado al corazón y a mi manera de entender y vivir”, detalla.

Sílvia Pérez Cruz

Todo se condensa y se expresará también visualmente en una narrativa que la cantante traerá al escenario del Teatro Metropólitan el próximo 20 de agosto, donde además de contar una historia a través de sus canciones, cantará clásicos de su discografía.

En directo he querido expresar la intimidad. Lo que pasa es que lo conduzco como una transformación más progresiva. En el disco vas de una vértebra a otra. Voy haciendo Oral, Abisal, Oral, Abisal, porque creo que como audiencia tenemos una escucha impaciente. Entonces la he guiado así”, describe.

“Pero el directo, como estoy yo para guiarlo, es como una transformación. Empezamos con la familia, luego me vuelvo a quedar sola y luego se abre el espacio. Hay una sensación de apertura hacia ese infinito para volver otra vez a casa. O sea, es casa, soledad, abrirse, perderse, encontrarse y casa de nuevo. Eso con las luces y con el espacio, y con las telas y las texturas”, adelanta la española, que probablemente acompañe en alguno de sus shows a Rosalía en el Auditorio Nacional, pues juntas hicieron La Rumba del Perdón del último disco de la Motomami.