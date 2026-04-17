¿Adiós a la boda en la cárcel? Fofo Márquez habría terminado con Melanie Lattanzi en prisión | VIDEO

La situación personal de Fofo Márquez vuelve a estar en el centro de la conversación digital. A pesar de encontrarse privado de la libertad, el creador de contenido había mantenido una relación sentimental con Melanie Lattanzi, con quien incluso se habló de una posible boda dentro del penal.

Sin embargo, en días recientes comenzaron a circular versiones que apuntan a una posible ruptura. Fotos difundidas en redes sociales han desatado especulación sobre el estado actual de su compromiso.

¿Qué pasó con Melanie Lattanzi y Foto Márquez?

De acuerdo con información revelada por el canal de espectáculos Kadri Paparazzi, Melanie Lattanzi habría sido vista en una situación que pone en duda su relación con el influencer.

Durante una transmisión en vivo, los conductores mostraron imágenes donde se observa a la joven disfrutando de unos días de descanso en Acapulco, coincidiendo con el periodo vacacional de Semana Santa.

En las fotografías, Lattanzi aparece acompañada de amigos, pero también de un hombre con quien se le ve en actitud cercana, lo que ha provocado especulación sobre una posible nueva relación.

Hoy la chica pues resulta que tenemos imágenes que nos dan a entender que la cosa no está muy bien con Fofo, ahora en semana santa, hubo un día en el que es un puente, la vimos muy relajada en las paradisíacas playas de Acapulco, no iba sola, la vimos con un misterioso galán, muy abrazada, muy cariñosa. Esto da pie a pensar de que posiblemente al Fofo le están comiendo el mandado.

Hasta el momento, ni Melanie Lattanzi ni el entorno de Fofo Márquez han emitido algún posicionamiento oficial que confirme o desmienta una ruptura.

De compromiso a incertidumbre: la boda que podría no suceder

Antes de esta polémica, la relación entre ambos parecía avanzar pese a las circunstancias. Incluso se había mencionado la posibilidad de una boda dentro del centro penitenciario, lo que generó gran atención mediática.

La idea de una ceremonia en prisión colocó a la pareja en tendencia, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. No obstante, con la reciente aparición de estas imágenes, el panorama ha cambiado por completo.

Novia de Fofo Márquez anuncia que hay boda. Foto: TikTok @tendenciaspopmx

La falta de declaraciones oficiales mantiene el tema en terreno de especulación, aunque para muchos seguidores la relación podría haber llegado a su fin.

¿Quién es Fofo Márquez?

Fofo Márquez, cuyo nombre real es Rodolfo Márquez, ganó notoriedad en plataformas como TikTok e Instagram al presumir un estilo de vida rodeado de lujos, autos deportivos y gastos extravagantes.

Durante su auge digital, fue conocido como el “Niño Millonario”, construyendo una imagen basada en la opulencia y la controversia.

Sin embargo, su vida dio un giro radical tras verse involucrado en un proceso legal por tentativa de feminicidio, luego de agredir físicamente a una mujer en un estacionamiento en el Estado de México. Actualmente permanece en prisión mientras enfrenta las consecuencias legales del caso.

Fofo Marquez

Sobre su situación jurídica, aunque no hay una fecha pública definitiva de liberación, especialistas señalan que este tipo de delitos pueden implicar condenas de varios años, dependiendo de la resolución final del proceso.

¿Quién es Melanie Lattanzi?

Melanie Lattanzi es una figura que ganó visibilidad mediática a raíz de su relación con Fofo Márquez. Aunque mantiene un perfil más discreto en comparación con el influencer, su nombre comenzó a aparecer con frecuencia en redes sociales y medios de entretenimiento tras confirmarse su vínculo sentimental.

Su participación en la historia ha generado interés constante, especialmente por su decisión de mantenerse cercana a Márquez durante su proceso legal… hasta ahora, cuando las recientes imágenes han cambiado la narrativa.

Novia de Fofo Márquez

Sin confirmación oficial, pero con fuerte especulación

El posible rompimiento entre Fofo Márquez y Melanie Lattanzi sigue siendo, por ahora, una versión no confirmada. Sin embargo, las imágenes difundidas han sido suficientes para encender el debate en redes sociales.

Mientras tanto, el influencer continúa enfrentando su situación legal desde prisión, en un contexto donde su vida personal también parece atravesar un momento de cambio.

AAAT*